أخبار عاجلة

تجديد تصاريح عمال الزراعة وعائلاتهم وإعفاؤهم من غرامات السنوات السابقة -
مكة.. إغلاق وتغريم مستودع مخالف في نطاق بلدية الغزة -
"المطرية" تنشط.. "خريطة الهطولات" يرسمها "المسند": مكة ليست بعيدة -
"سائقات شاحنات" برواتب مجزية.. مهنة يحررها "كورونا" من هيمنة الرجال! -
مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان ويتجهون لإيران -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده -
يجري تحميل "كوفيد 22".. عالم مناعة يُحذّر: أشد فتكًا ولا مفر! -
استخراج جسم غريب من مريء طفلة 6 أشهر بمدينة الملك سلمان الطبية -
تويوتا تتصدر.. 5 علامات تجارية للسيارات الأكثر شعبية في العالم -
حذارِ من عملك المكتبي.. الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بكليات جامعة سوهاج

Print
لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بكليات جامعة سوهاج لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بكليات جامعة سوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت اليوم لجنة من مسئولي قطاع شئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات، أعمال اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والتمريض بجامعة سوهاج.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج – عقب استقباله اللجنة - أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بمتابعة وتفقد الأماكن المخصصة لإجراء اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية، والتمريض، والتربية النوعية، لافتا إلى أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي تؤدي بها اختبارات القدرات، وذلك وسط إجراءات إحترازية ووقائية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد عبدالخالق، أن أعضاء اللجنة أشادوا بمستوي التجهيزات اللوجيستية التي أعدتها الجامعة لتنفيذ اختبارات القدرات للطلاب، وذلك عقب تفقدها لكليات التربية الرياضية، والتربية النوعية بقسميها الفنية والموسيقية، وأيضاً كلية التمريض، مشيراً إلى أن اختبارات القدرات بدأت السبت الموافق ٧ أغسطس وسوف تستمر حتي يوم ١٩من نفس الشهر.

وقد ضمت لجنة متابعة أعمال إختبارات القدرات بالجامعة كلاً من: الدكتور رامي اسكندر نائب مدير مركز الخدمات الألكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة نانسي الدمرداش نائب مدير تنمية القدرات بوزارة التعليم العالي، وعمرو محمد عضو مركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومحمد أحمد محمود عضو الدعم الفني بوزارة التعليم العالي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا بالمقر البابوى فى وادى النطرون (صور)

البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا بالمقر البابوى فى وادى النطرون (صور)

حريق في شقة بالقناطر الخيرية بدون خسائر بشرية

حريق في شقة بالقناطر الخيرية بدون خسائر بشرية

اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها من الساعة 2 إلى 5

اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها من الساعة 2 إلى 5

معهد إعداد القادة يستقبل الداعية الإسلامي مصطفى حسني

معهد إعداد القادة يستقبل الداعية الإسلامي مصطفى حسني