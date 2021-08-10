لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بكليات جامعة سوهاج

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تفقدت اليوم لجنة من مسئولي قطاع شئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات، أعمال اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والتمريض بجامعة سوهاج.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج – عقب استقباله اللجنة - أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بمتابعة وتفقد الأماكن المخصصة لإجراء اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية، والتمريض، والتربية النوعية، لافتا إلى أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي تؤدي بها اختبارات القدرات، وذلك وسط إجراءات إحترازية ووقائية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد عبدالخالق، أن أعضاء اللجنة أشادوا بمستوي التجهيزات اللوجيستية التي أعدتها الجامعة لتنفيذ اختبارات القدرات للطلاب، وذلك عقب تفقدها لكليات التربية الرياضية، والتربية النوعية بقسميها الفنية والموسيقية، وأيضاً كلية التمريض، مشيراً إلى أن اختبارات القدرات بدأت السبت الموافق ٧ أغسطس وسوف تستمر حتي يوم ١٩من نفس الشهر.

وقد ضمت لجنة متابعة أعمال إختبارات القدرات بالجامعة كلاً من: الدكتور رامي اسكندر نائب مدير مركز الخدمات الألكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة نانسي الدمرداش نائب مدير تنمية القدرات بوزارة التعليم العالي، وعمرو محمد عضو مركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومحمد أحمد محمود عضو الدعم الفني بوزارة التعليم العالي.