حماية المستهلك يكثف من حملاته الرقابية على الصيدليات والأسواق بالشرقية

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالمحافظة لتدعيم وحماية حقوق المواطنين، ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وفي هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة، بالاشتراك مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة التفتيش الصيدلي، والرقابة الإدارية، وذلك في إطار تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال، من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.

أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد مسؤول صيدلية كائنة بكفر شاويش مركز فاقوس، وذلك لمزاولة مهنة الصيدلة بالمخالفه للمادة 1 والمادة 79 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 م، ووجود عدد من المخالفات منها أدوية محفوظة في درجة حرارة غير مناسبة، ومستلزمات طبية صدر بحقها منشور من وزارة الصحة بعدم تداولها في الأسواق، كما تم ضبط صاحب محل لتجارة الأسمدة الزراعية وأعلاف المواشي، وتم التحفظ على عدد 705 شكائر من سماد سلفات أمونيوم بدون فواتير ومجهولة المصدر بإجمالي ٣٥ طنا، كما تم ضبط مجزر للدواجن بمركز بلبيس، وتم التحفظ على ٢٣ طن دجاج وأجزاء ومفروم دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

كما تم تحرير ١٣٦ محضراً ضد أصحاب محلات جزارة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتم التحفظ على ٩٢ طن لحوم مجهولة ودواجن وأسماك مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين.