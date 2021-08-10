«التربية والتعليم» تعلن عن وظائف خالية في عدة محافظات (التفاصيل وطريقة التقديم)

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظات القليوبية وشمال سيناء وكفر الشيخ التابعة لـ وزارة التربية والتعليم عن حاجتها للعديد من الوظائف لديها والتي يصل عددها لأكثر من 2000 وظيفة، حيث تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة حاليًا من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

1 - وظائف إشرافية بديوان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والادارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

محافظة القليوبية

وصف الوظيفة:

كما هو موضح بالملف المرفق (جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علة مسئولية الجهة)

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقا لإحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

المهارات الفنية:

المعرفة لعلوم الحاسب الالى واللغة الإنجليزية – فضلا عن الإلمام التام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفى المنظمة والملائمة لطبيعة العمل

سنوات الخبرة:

كما هو موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

كما هو موضح بالملف المرفق التقدير / مقبول فأعلى

المستندات المطلوبة:

كما هو موضح بالملف المرفق

العدد المطلوب:

1019

بيانات الإتصال:

كما هو موضح بالملف المرفق

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2 - أعضاء هيئات تعليم بديوان مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

محافظة شمال سيناء

وصف الوظيفة:

كما موضح بالملف المرفق

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية:

كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة:

كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

ان يكون من خريجي كليات التربية او حاصل على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالاضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي

المستندات المطلوبة:

كما موضح بالملف المرفق

(جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة).

نهاية الإعلان:

2021/08/18

بيانات الإتصال:

استمارة التقدم للوظيفة من إدارة تنسيق الوظائف الاشرافية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

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3 - مدير عام إدارة اسيوط التعليمية بالمستوى الوظيفي ( مدير عام)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التربية والتعليم بأسيوط

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

محافظة أسيوط

وصف الوظيفة:

ــ تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف إدارة اسيوط التعليمية . ـ يختص شاغل هذه الوظيفة بالإشراف والتنسيق والتخطيط والتوجيه والمتابعة علي النشاط التعليمي بالإدارة التي يعمل بها

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتيـــــــاز المتقدمين للاختبارات المقررة طبقا لإحكام قانون التعليم رقم 139 لسـ1981ـة والمعدل بالقانون رقم (155) لسنة 2007 والقانون رقم16 لسـ2019ـة .

المهارات الفنية:

المعرفة لعلوم الحاسب الالى واللغة الإنجليزية – فضلا عن الإلمام التام بكافة القوانين الملائمة لطبيعة العمل

المستويات الوظيفية المطلوبة:

* قضاء مدة بينية مقدارها 1 عام في المستوى الوظيفي الأول أ أو قضاء مدة كلية 17 عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المؤهل:

مؤهل تربوي عال أو مؤهل عالي مناسب

التقدير:

مقبول

المستندات المطلوبة:

(معتمدة ومختومة )

بيان حالة وظيفية

بيان بالإنجازات

بيان بمقترحات تطوير هذه الوظيفة محدد المدة طبقا لقرار السيدة - وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري

تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرين بتقدير ممتاز

الدورات التدريبية اللازمة فى مجال شعل الوظيفة

شهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر إن وجدت

خطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية موجة للجنة الوظائف القيادية والإشرافية

عدد (6) صور فوتوغرافية حديثة مقاس (4*6)

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان:

2021/08/01

نهاية الإعلان:

2021/08/30

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشراقية بالدور التاسع بديوان عام محافظة أسيوط

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4 - مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمستوى الوظيفي ( مدير عام )

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التربية والتعليم بأسيوط

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

محافظة أسيوط

وصف الوظيفة:

ــ تقع هذه الوظيفة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة . ـ يختص شاغل هذه الوظيفة بالإشراف علي الأجهزة التنفيذية بالمديرية وإعداد مشروعات قواعد القبول بالمراحل

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز المتقدمين للاختبارات المقررة طبقا لإحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216لسـ2017ـة .

المهارات الفنية:

المعرفة لعلوم الحاسب الالى واللغة الإنجليزية – فضلا عن الإلمام التام بكافة القوانين الملائمة لطبيعة العمل

المستويات الوظيفية المطلوبة:

* قضاء مدة بينية مقدارها 1 عام في المستوى الوظيفي الأول أ أو قضاء مدة كلية 17 عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المؤهل:

مؤهل تربوي عال مناسب

التقدير:

مقبول

المستندات المطلوبة:

(معتمدة ومختومة )

بيان حالة وظيفية

بيان بالإنجازات

بيان بمقترحات تطوير هذه الوظيفة محدد المدة طبقا لقرار السيدة - وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري

تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرين بتقدير ممتاز

الدورات التدريبية اللازمة فى مجال شعل الوظيفة

شهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر إن وجدت

خطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية موجة للجنة الوظائف القيادية والإشرافية

عدد (6) صور فوتوغرافية حديثة مقاس (4*6)

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان:

2021/08/01

نهاية الإعلان:

2021/08/30

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشراقية بالدور التاسع بديوان عام محافظة أسيوط

============

5 - مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام بالمستوى الوظيفي ( مدير عام )

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التربية والتعليم بأسيوط

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

محافظة أسيوط

وصف الوظيفة:

ــ تقع هذه الوظيفة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة . ـ يختص شاغل هذه الوظيفة بالإشراف علي حسن توزيع هيئات التدريس والتوجيه الفني علي الإدارات التعليمية وتنظيم أعمال الامتحانات .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز المتقدمين للاختبارات المقررة طبقا لإحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216لسـ2017ـة .

المهارات الفنية:

المعرفة لعلوم الحاسب الألى واللغة الإنجليزية – فضلا عن الإلمام التام بكافة القوانين الملائمة لطبيعة العمل

المستويات الوظيفية المطلوبة:

* قضاء مدة بينية مقدارها 1 عام في المستوى الوظيفي الأول أ أو قضاء مدة كلية 17 عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المؤهل:

مؤهل تربوي عال أو مؤهل عالي مناسب

التقدير:

مقبول

المستندات المطلوبة:

(معتمدة ومختومة )

بيان حالة وظيفية

بيان بالإنجازات

بيان بمقترحات تطوير هذه الوظيفة محدد المدة طبقا لقرار السيدة - وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري

تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرين بتقدير ممتاز

الدورات التدريبية اللازمة فى مجال شعل الوظيفة

شهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر إن وجدت

خطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية موجة للجنة الوظائف القيادية والإشرافية

عدد (6) صور فوتوغرافية حديثة مقاس (4*6)

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان:

2021/08/01

نهاية الإعلان:

2021/08/30

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشراقية بالدور التاسع بديوان عام محافظة أسيوط

=========

6 - مدير عام إدارة ديروط التعليمية بالمستوى الوظيفي ( مدير عام )

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التربية والتعليم بأسيوط

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

محافظة أسيوط

وصف الوظيفة:

ــ تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف إدارة ديروط التعليمية . ـ يختص شاغل هذه الوظيفة بالإشراف والتنسيق والتخطيط والتوجيه والمتابعة علي النشاط التعليمي بالإدارة التي يعمل بها.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتيـــــــاز المتقدمين للاختبارات المقررة طبقا لإحكام قانون التعليم رقم 139 لسـ1981ـة والمعدل بالقانون رقم (155) لسنة 2007 والقانون رقم16 لسـ2019ـة

المهارات الفنية:

المعرفة لعلوم الحاسب الالى واللغة الإنجليزية – فضلا عن الإلمام التام بكافة القوانين الملائمة لطبيعة العمل

المستويات الوظيفية المطلوبة:

* قضاء مدة بينية مقدارها 1 عام في المستوى الوظيفي الأول أ أو قضاء مدة كلية 17 عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المؤهل:

مؤهل تربوي عال أو مؤهل عالي مناسب

التقدير:

مقبول

المستندات المطلوبة:

(معتمدة ومختومة )

بيان حالة وظيفية

بيان بالإنجازات

بيان بمقترحات تطوير هذه الوظيفة محدد المدة طبقا لقرار السيدة - وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري

تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرين بتقدير ممتاز

الدورات التدريبية اللازمة فى مجال شعل الوظيفة

شهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر إن وجدت

خطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية موجة للجنة الوظائف القيادية والإشرافية

عدد (6) صور فوتوغرافية حديثة مقاس (4*6)

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان:

2021/08/01

نهاية الإعلان:

2021/08/30

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشراقية بالدور التاسع بديوان عام محافظة أسيوط .

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7 - وظائف الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية والتوجيهات الفنية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

محافظة كفر الشيخ

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظائف في ديوان المديرية وجميع الإدارات التعليمية كما هو موضح بالملف المرفق

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

إجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقاً لأحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981م وتعديلاته والقانون 155 لسنة 2007م وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

المهارات الفنية:

القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها ، والإلمام بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية ، فضلاً عن الإلمام التام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة والملائمة لطبيعة العمل .

سنوات الخبرة:

كما هو موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال تربوي مناسب يتلائم مع نوع وطبيعة العمل بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي

المستندات المطلوبة:

- أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي لدى مديرية التربية والتعليم والقانون 155 لسنة 2007م .

- بيان حاله وظيفية إليكترونية معتمدة من جهة العمل .

- شهادة الأكاديمية المهنية المطلوبة لشغل الوظيفة .

- أخر تقريران للكفاءة (فعلية) بمرتبة فوق متوسط على الأقل

(2018/2019م ) - (2019/2020م)

- إفادة من الشئون القانونية والجزاءات بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/08/12

العدد المطلوب:

901

بيانات الإتصال:

إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية بديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية

تفاصيل الاعلان

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