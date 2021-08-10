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حبس تاجر مواشي قتل «جزار» عجز عن سدّاد ديونه في الجيزة (تفاصيل)

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حبس تاجر مواشي قتل «جزار» عجز عن سدّاد ديونه في الجيزة (تفاصيل) حبس تاجر مواشي قتل «جزار» عجز عن سدّاد ديونه في الجيزة (تفاصيل)

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أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس تاجر مواشي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل «جزار»، لعجزه عن سداد ديون.

وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه، عقب التشريح بمعرفة خبراء مصلحة الطب الشرعي، للوقوف على أسباب الوفاة.

وكانت أجهزة الأمن عثرت على جثة المجني عليه بأحد الشوارع.

وقالت التحقيقات إن «الجزار» كان يطالب المتهم بسداد مبلغ مالي، فقرر المتهم التخلص منه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استدرج الضحية بحجة سداد الديون، عازمًا على قتله فطعنه بـ«مطواة» من الخلف وتخلص من جثته بأحد الشوارع المهجورة.

كانت البداية، بتلقي قسم شرطة الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة جزار بدائرة القسم، وتبين أن وراء ارتكاب الحادث تاجر مواشي.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه مدين للمجني عليه بمبلغ مالي ودائم مطالبته به أمام الآخرين، مما أثار غضبه فقرر التخلص منه.

المصرى اليوم

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