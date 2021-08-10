أخبار عاجلة

البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا بالمقر البابوى فى وادى النطرون (صور) -
حريق في شقة بالقناطر الخيرية بدون خسائر بشرية -
اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها من الساعة 2 إلى 5 -
معهد إعداد القادة يستقبل الداعية الإسلامي مصطفى حسني -
مصر تنظم الدورة التدريبية المتقدمة في الجمباز عبر المنصة الافتراضية بمشاركة 45 مدربا -
محاضرة لـ«رجال يد الأهلي» قبل مواجهة «ريما النيجيري» في بطولة إفريقيا -
تداول 3800 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
خلال ساعات..بايدن يقرر موعد إجلاء الأمريكيين وحلفائهم من مطار كابول -
مغادرة 1372 سائحا سعوديا على متن سفينة الكروز بليسما لميناء جدة البحري -
أمن البحر الأحمر ينهي استعداداته لتأمين مباراة الجونة والأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الحوثيون يخسرون عددًا من قادتهم خلال قصف التحالف لاجتماع أمني في مأرب

Print
الحوثيون يخسرون عددًا من قادتهم خلال قصف التحالف لاجتماع أمني في مأرب الحوثيون يخسرون عددًا من قادتهم خلال قصف التحالف لاجتماع أمني في مأرب
تدمير 5 آليات عسكرية للميليشيا والقضاء على أفرادها

الحوثيون يخسرون عددًا من قادتهم خلال قصف التحالف لاجتماع أمني في مأرب

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء) مقتل عدد من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، خلال قصف طيران التحالف العربي لاجتماع لقيادات الميليشيا جنوب غرب مأرب.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر" أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف، في وقت متأخر من مساء أمس اجتماعًا لقيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب.

وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مكة.. إغلاق وتغريم مستودع مخالف في نطاق بلدية الغزة

مكة.. إغلاق وتغريم مستودع مخالف في نطاق بلدية الغزة

"المطرية" تنشط.. "خريطة الهطولات" يرسمها "المسند": مكة ليست بعيدة

"المطرية" تنشط.. "خريطة الهطولات" يرسمها "المسند": مكة ليست بعيدة

"سائقات شاحنات" برواتب مجزية.. مهنة يحررها "كورونا" من هيمنة الرجال!

"سائقات شاحنات" برواتب مجزية.. مهنة يحررها "كورونا" من هيمنة الرجال!

مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان ويتجهون لإيران

مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان ويتجهون لإيران