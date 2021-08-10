أخبار عاجلة

البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا بالمقر البابوى فى وادى النطرون (صور) -
حريق في شقة بالقناطر الخيرية بدون خسائر بشرية -
اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها من الساعة 2 إلى 5 -
معهد إعداد القادة يستقبل الداعية الإسلامي مصطفى حسني -
مصر تنظم الدورة التدريبية المتقدمة في الجمباز عبر المنصة الافتراضية بمشاركة 45 مدربا -
محاضرة لـ«رجال يد الأهلي» قبل مواجهة «ريما النيجيري» في بطولة إفريقيا -
تداول 3800 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
خلال ساعات..بايدن يقرر موعد إجلاء الأمريكيين وحلفائهم من مطار كابول -
مغادرة 1372 سائحا سعوديا على متن سفينة الكروز بليسما لميناء جدة البحري -
أمن البحر الأحمر ينهي استعداداته لتأمين مباراة الجونة والأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المركز السعودي للاعتماد يحقق انجازاً وطنياً بحصوله على الاعتراف الدولي

Print
المركز السعودي للاعتماد يحقق انجازاً وطنياً بحصوله على الاعتراف الدولي المركز السعودي للاعتماد يحقق انجازاً وطنياً بحصوله على الاعتراف الدولي

المركز السعودي للاعتماد يحقق انجازاً وطنياً بحصوله على الاعتراف الدولي

حقق المركز السعودي للاعتماد إنجازا وطنيا بحصوله على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) من خلال الجهاز العربي للاعتماد، وذلك في مجالات اعتماد مختبرات الفحص ومختبرات المعايرة وجهات التفتيش.

ويدعم هذا الاعتراف توقيع المملكة على الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تستوجب الاعتراف الدولي بخدمات البنية التحتية الوطنية للجودة.

ويعني هذا الاعتراف الدولي أن شهادات المطابقة الصادرة من جهات تقويم المطابقة المعتمدة من المركز السعودي للاعتماد أصبح معترفاً بها دولياً، وهو ما سيكون له أثر كبير على المستوى الاقتصادي من خلال رفع مستوى التبادل التجاري، وانسيابية السلع والمنتجات من وإلى الأسواق العالمية.

وأكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن حصول المركز على الاعتراف الدولي يعد إنجازاً وطنياً مهماً لدعم البنية التحتية للجودة في المملكة وتعزيزا لمكانة المركز إقليميا ودوليا.

مثمناً الدعم اللامحدود الذي حظيت به منظومة الجودة في المملكة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله.

وأشار المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل القعيد بأن الاعتراف الدولي سيدعم انسيابية السلع والمنتجات من وإلى الأسواق العالمية، ورفع مستوى التبادل التجاري، ودعم صادرات المنتجات من خلال تقديم خدمات اعتماد موثوقة ومعترف بها محلياً ودولياً تحقيقا للرؤية المملكة الطموحة 2030، وتعزيزا لمكانة المملكة في مجموعة دول العشرين.


ويأتي هذا المنجز الدولي تتويجا لجهود المركز خلال عملية تقييم النظراء التي قام بها فريق من المقيمين الدوليين والتي استمرت لمدة عام، وتناولت التحقق من مطابقة جميع المتطلبات الدولية لأجهزة الاعتماد وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية 17011ISO/IEC ، وكذلك كفاية وفعالية النظم القانونية والتشريعية ونظم الإدارة وكفاية المقيمين وجودة خدمات جهات تقويم المطابقة المعتمدة من طرف المركز.

الجدير بالذكر أن المركز السعودي للاعتماد هو الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بمنح الاعتماد لجهات تقويم المطابقة في مجال مختبرات الفحص ومختبرات المعاير وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات. ويعد نشاط الاعتماد أحد الأعمدة الرئيسة للبنية التحتية للجودة لدوره المهم في رفع مستوى وجودة الخدمات والمنتجات وكفايتها وزيادة ثقة المستهلك بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال

إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال

إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال

إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال

السعودية وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري

السعودية وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري

السعودية: مصممون على تعزيز التعاون مع روسيا لإرساء الأمن والرد على تحديات اليوم

السعودية: مصممون على تعزيز التعاون مع روسيا لإرساء الأمن والرد على تحديات اليوم