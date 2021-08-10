حاصل على 19 براءة اختراع.. تعيين شريف صدقي رئيسًا أكاديميًا لجامعة نيو جيزة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة نيو جيزة تعيين الدكتور شريف صدقي ضمن قيادات الجامعة، وذلك في منصب الرئيس الأكاديمي ونائب رئيس الجامعة تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة لإعداد أجيال من الباحثين وخريجين ذو مهارات علمية وعملية مرموقة وأكاديميين متميزين.

وأعلنت جامعة نيو جيزة تولي الدكتور شريف صدقي رئيسًا أكاديميًا ونائبًا لرئيس الجامعة، ويشهد عامه الأكاديمي الأول 2021/2022 افتتاح كلية الهندسة، وذلك بالتعاون الأكاديمي مع جامعة University College London صاحبة التصنيف الثامن على مستوى العالم.

وشغل صدقي منصب الرئيس التنفيذي السابق لجامعة زويل في عام 2017 حتى اغسطس 2020 ثم تم تعيينه نائباً لرئيس جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية.

وشغل منصب الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 2015 وحاصل على 19 براءة اختراع ومؤشر H الخاص به هو 25، وله أكثر من 100 ورقة علمية منشورة في مجلات دولية مرموقة بجانب مشاركاته المتميزة في مؤتمرات دولية رائدة في مجال الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة / النانو.

وحصل صدقي من مواليد عام 1969 على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة الإلكترونيات عام 1992، وحصل على درجة الماجستير في الفيزياء الهندسية عام 1995 من كلية الهندسة جامعة القاهرة، كما حصل على درجة الدكتوراه في الإلكترونيات الدقيقة عام 1998 من الجامعة الكاثوليكية لوفان Katholieke Universiteit Leuven ببلجيكا.

وفي عام 1999 تم تعيينه أستاذًا مساعدًا بجامعة القاهرة وفي عام 2002 عين أستاذاً زائرًا في جامعة كاليفورنيا، بيركلي.

وفي خريف 2002، التحق بالجامعة الأمريكية في القاهرة كأستاذ مساعد حيث تمت ترقيته إلى أستاذ مشارك في عام 2004 وإلى درجة أستاذ عام 2008. وفي عام 2009 عين أستاذًا زائراً في جامعة ستانفورد.

وفي عام 2012، تم اختيار الدكتور صدقي من قبل الحائز على جائزة نوبل الراحل الدكتور أحمد زويل ليكون نائبًا مؤسساً لمدينة زويل، المشروع القومي للنهضة العلمية في مصر.

وحصل الاستاذ الدكتور صدقي على جائزة عبدالحميد شومان في عام 2014، وقبلها حصد جائزة التميز في البحث والإبداع لعام 2007 التي تقدمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما حصل على جائزة الدولة المصرية التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة عام 2002، وجائزة الدراسات العليا من جامعة القاهرة عام 1996. وعمل في اللجان العلمية للعديد من المؤتمرات الدولية.

كما عمل الدكتور صدقي في مجلس إدارة صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا (STDF)، ومجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث الإلكترونيات، ومجلس إدارة جامعة الملك سلمان الدولية.

وتهدف جامعة نيو جيزة منذ تأسيسها في عام 2016 إلى خلق مجتمع من الباحثين والأساتذة، والطلاب متعددي التخصصات لتعزيز التفوق وتشجيع الابتكار كما تهدف الجامعة إلى خلق بيئة تعليمية مميزة، مليئة بالطاقة والموهبة والتنوع الثقافي في مجالات الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، التجارة وإدارة الاعمال، الإقتصاد والسياسة وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة. ‏ وتعمل الجامعة بالتعاون الأكاديمي مع اثنتين من أفضل الجامعات على مستوي العالم، University College London (UCL) المصنفة الثامنة على العالم وKing's College London والمصنفة االثلاثة ولثلاثين على العالم وفقاً لتصنيف QS Ranking 2020، لتقديم مستويات تعليمية جامعية غير مسبوقة في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.