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مصرع «عجوز إمبابة» حرقًا أثناء إعدادها الطعام: تعيش بمفردها ومصابة بـ«جلطة»

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مصرع «عجوز إمبابة» حرقًا أثناء إعدادها الطعام: تعيش بمفردها ومصابة بـ«جلطة» مصرع «عجوز إمبابة» حرقًا أثناء إعدادها الطعام: تعيش بمفردها ومصابة بـ«جلطة»

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صرحت نيابة إمبابة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بدفن جثمان «عجوز» لقيت مصرعها إثر اشتعال النيران في جسدها بمنطقة إمبابة.

وأفادت التحقيقات بأن «العجوز» كانت تعد الطعام واشتعلت النيران فيها في أثناء إعدادها الطعام.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من أهالي منطقة إمبابة، بالعثور على جثة عجوز- 73 سنة- مصابة بحروق في أنحاء جسدها داخل شقتها.

وأشارت التحريات والتحقيقات إلى أن المتوفاة تقيم بمفردها ويتردد عليها شقيقها وزوجته وأبنائهما يقيمون في ذات المنزل ويمكثون برفقتها غالبية الوقت، لافتةً إلى أن زوجة شقيقها ذهبت للاطمئنان عليها لاسيما وأنها مصابة بـ«جلطة»، ففوجئت بجثتها ملقاة في مطبخ الشقة محترقة، فابلغوا الشرطة، وتبين من فحص رجال المباحث للشقة عدم وجود بعثرة بمحتوياتها أو تردد أي شخص على العقار ومن ثم لا توجد شبهة جنائية.

المصرى اليوم

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