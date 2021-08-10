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هيئة الإعلام المرئي: تصنيف وفسح 123 محتوى سينمائياً خلال يوليو

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هيئة الإعلام المرئي: تصنيف وفسح 123 محتوى سينمائياً خلال يوليو هيئة الإعلام المرئي: تصنيف وفسح 123 محتوى سينمائياً خلال يوليو
أكدت أهمية الملصق في لفت نظر الجمهور ودفعه للاهتمام بالمشاهدة

هيئة الإعلام المرئي: تصنيف وفسح 123 محتوى سينمائياً خلال يوليو

ذكرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن الملصق السينمائي (Poster) يعد وسيلة لفت نظر الجمهور ودفعه إلى الاهتمام بالأفلام وجذبه لمشاهدتها من خلال العنوان وأسماء وصور المشاركين بالفيلم، وهو من المحتويات السينمائية التي تفسحها الهيئة ضمن عملها في تصنيف وفسح الأفلام والمحتوى السينمائي.

وذكرت الهيئة أنها قامت بتصنيف وفسح 123 محتوى سينمائياً خلال يوليو، من بينها 24 فيلماً، 30 مقطعاً تشويقياً، 29 ملصقاً، ثماني إعلانات تجارية سينمائية، إضافة إلى 32 محتوى مرئياً خارج القاعات السينمائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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