"الهلال" ثالث أفضل نادٍ آسيوي.. و"النصر" في المركز العاشر

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اعلن موقع "footballdatabase” العالمي عن ترتيب أفضل الأندية الآسيوية في تقريره الأخير، والذي شهد تواجد ناديين سعوديين في المراكز العشرة الأولى .

وجاء الهلال في المركز الثالث آسيوياً برصيد نقطي بلغ 1630 نقطة، في حين جاء النصر في المركز العاشر برصيد 1535.

واحتل المراكز من الأول للخامس كل من كاواساكي الياباني ثم بيرسبوليس الإيراني والهلال ثالثاً وجيونيوك الكوري رابعاً وخامساً أولسان الكوري .

وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء الدحيل القطري وسابعًا السد، وفي المركز الثامن باختاكور الأوزبكي وتاسعاً الاستقلال الإيراني ثم النصر في المركز العاشر.