أخبار عاجلة

البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا بالمقر البابوى فى وادى النطرون (صور) -
حريق في شقة بالقناطر الخيرية بدون خسائر بشرية -
اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها من الساعة 2 إلى 5 -
معهد إعداد القادة يستقبل الداعية الإسلامي مصطفى حسني -
مصر تنظم الدورة التدريبية المتقدمة في الجمباز عبر المنصة الافتراضية بمشاركة 45 مدربا -
محاضرة لـ«رجال يد الأهلي» قبل مواجهة «ريما النيجيري» في بطولة إفريقيا -
تداول 3800 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
خلال ساعات..بايدن يقرر موعد إجلاء الأمريكيين وحلفائهم من مطار كابول -
مغادرة 1372 سائحا سعوديا على متن سفينة الكروز بليسما لميناء جدة البحري -
أمن البحر الأحمر ينهي استعداداته لتأمين مباراة الجونة والأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الهلال" ثالث أفضل نادٍ آسيوي.. و"النصر" في المركز العاشر

Print

اعلن موقع "footballdatabase” العالمي عن ترتيب أفضل الأندية الآسيوية في تقريره الأخير، والذي شهد تواجد ناديين سعوديين في المراكز العشرة الأولى .

وجاء الهلال في المركز الثالث آسيوياً برصيد نقطي بلغ 1630 نقطة، في حين جاء النصر في المركز العاشر برصيد 1535.

واحتل المراكز من الأول للخامس كل من كاواساكي الياباني ثم بيرسبوليس الإيراني والهلال ثالثاً وجيونيوك الكوري رابعاً وخامساً أولسان الكوري .

وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء الدحيل القطري وسابعًا السد، وفي المركز الثامن باختاكور الأوزبكي وتاسعاً الاستقلال الإيراني ثم النصر في المركز العاشر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تويوتا تتصدر.. 5 علامات تجارية للسيارات الأكثر شعبية في العالم

تويوتا تتصدر.. 5 علامات تجارية للسيارات الأكثر شعبية في العالم

حذارِ من عملك المكتبي.. الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

حذارِ من عملك المكتبي.. الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تدشين عيادة جديدة للعلاج الطبيعي بمركز صحي الجوهرة بالطائف

تدشين عيادة جديدة للعلاج الطبيعي بمركز صحي الجوهرة بالطائف

حذارِ من عملك المكتبي.. الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

حذارِ من عملك المكتبي.. الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية