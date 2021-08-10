أخبار عاجلة

البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا بالمقر البابوى فى وادى النطرون (صور) -
حريق في شقة بالقناطر الخيرية بدون خسائر بشرية -
اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها من الساعة 2 إلى 5 -
معهد إعداد القادة يستقبل الداعية الإسلامي مصطفى حسني -
مصر تنظم الدورة التدريبية المتقدمة في الجمباز عبر المنصة الافتراضية بمشاركة 45 مدربا -
محاضرة لـ«رجال يد الأهلي» قبل مواجهة «ريما النيجيري» في بطولة إفريقيا -
تداول 3800 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
خلال ساعات..بايدن يقرر موعد إجلاء الأمريكيين وحلفائهم من مطار كابول -
مغادرة 1372 سائحا سعوديا على متن سفينة الكروز بليسما لميناء جدة البحري -
أمن البحر الأحمر ينهي استعداداته لتأمين مباراة الجونة والأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

شاهد أول ممرضة روبوت فى مصر ✋ بتحفظ أسماء المرضى وتقدملهم العلاج

Print
مواضيع متعلقة
لطلاب الثانوية.. اعرف طريقة إجراء اختبار الهيئة بكلية الشرطة

لطلاب الثانوية.. اعرف طريقة إجراء اختبار الهيئة بكلية الشرطة

الجمرة الخبيثة تظهر بالعراق.. الإصابة تؤدى للوفاة أحيانا

الجمرة الخبيثة تظهر بالعراق.. الإصابة تؤدى للوفاة أحيانا

سميرة موسي عالمة الذرة المصرية النابغة التي اغتالها الموساد.. حكايات وأسرار

سميرة موسي عالمة الذرة المصرية النابغة التي اغتالها الموساد.. حكايات وأسرار

عاجل عودة الجالية المصرية بأفغانستان على طائرة عسكرية

عاجل عودة الجالية المصرية بأفغانستان على طائرة عسكرية