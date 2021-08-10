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البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا بالمقر البابوى فى وادى النطرون (صور)
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:16 صباحاً
حريق في شقة بالقناطر الخيرية بدون خسائر بشرية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:16 صباحاً
اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها من الساعة 2 إلى 5
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:15 صباحاً
معهد إعداد القادة يستقبل الداعية الإسلامي مصطفى حسني
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:15 صباحاً
مصر تنظم الدورة التدريبية المتقدمة في الجمباز عبر المنصة الافتراضية بمشاركة 45 مدربا
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:15 صباحاً
محاضرة لـ«رجال يد الأهلي» قبل مواجهة «ريما النيجيري» في بطولة إفريقيا
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:15 صباحاً
تداول 3800 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:15 صباحاً
خلال ساعات..بايدن يقرر موعد إجلاء الأمريكيين وحلفائهم من مطار كابول
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:15 صباحاً
مغادرة 1372 سائحا سعوديا على متن سفينة الكروز بليسما لميناء جدة البحري
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:01 صباحاً
أمن البحر الأحمر ينهي استعداداته لتأمين مباراة الجونة والأهلي
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:01 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
شاهد أول ممرضة روبوت فى مصر ✋ بتحفظ أسماء المرضى وتقدملهم العلاج
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 10 أغسطس 2021 02:31 مساءً
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