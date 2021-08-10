«الأمور الوقتية» ترفض طلب أحمد عز بنقل «توأم زينة» من مدرسة لأخرى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، الطلب المقدم من الفنان أحمد عز، بتحويل «توأم زينة» من المدرسة البريطانية إلى مدرسة فيوتشر المستقبل.

استمعت المحكمة لمرافعة معتز الدكر، محامي «زينة» والذى طلب برفض الطلب المقدم من «عز» تأسيسا على أن الأمر الوقتي الخاص بالمادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أن الولاية التعليمية للصغيرين والحضانة مع الأم، وأن المادة أشارت بأنه لا مساس بمصلحة الصغيرين وأن التحويل يكون من جانب الأم لأنها هي المسؤولة عن الولاية التعليمية.

وقدم «الدكر» 10 حوافظ للمحكمة تحوى التحريات الخاصة بإيرادته من الحملة الإعلانية لـ«we»، وهجمة مرتدة، ومسرحية علاء الدين، وفيلم الممر، وقال إنه يتقاضى مبالغ عايليه من هذه الأعمال الفنية مما يؤكد إن «عز» ميسور الحال وفي مقدرته إدخال صغيريه المدرسة البريطانية، وقدم حافظة مستندات تحوي التحريات التي تفيد أن أجر «عز» من الأفلام والحملات الإعلانية عال، إضافة إلى مشاركته في المسرحيات التي عرضت بالخارج.