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شيخ الأزهر: الهجرة النبوية كانت ولا تزال ملهمة للإنسانية

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شيخ الأزهر: الهجرة النبوية كانت ولا تزال ملهمة للإنسانية شيخ الأزهر: الهجرة النبوية كانت ولا تزال ملهمة للإنسانية

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هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأمة الإسلامية بحلول السنة الهجرية الجديدة، مؤكدًا أن الهجرة النبوية الشريفة كانت من أهم الأحداث الملهمة في سيرة رسولنا الكريم، وأعطت درسا إنسانيا في تعايش نبينا الكريم مع غير المؤمنين به.

جاء ذلك خلال تدوينة كتبها شيخ الأزهر على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، الثلاثاء، قائلًا: «الهجرة النبوية الشريفة كانت ولا تزال من أهمِّ الأحداث الملهمة والفارقة في سيرة رسولنا الكريم ﷺ، التي جسَّدت أسمى معاني التضحية والثقة في الله وتحمُّل المشاق في سبيل الدعوة إليه جلَّ وعلا، وأعطت درسًا إنسانيًّا في تعايشه ﷺ مع غير المؤمنين به».

المصرى اليوم

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