مصادرة 16 عربة «كارو» و«يد» ببنها: كانت تحتل الأرصفة والطريق العام (صور)

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قاد المهندس على عبدالستار رئيس مدينة ومركز بنها، الثلاثاء، حملة مكبرة استهدفت الباعة الجائلين وعربات الكارو داخل المدينة، والتى تسبب أشغال طريق لوجودهم في أماكن غير مخصصة للبيع.

شارك في الحملة العميد حازم عفت مأمور مركزشرطة بنها وحماده وهدان نائب رئيس المدينة والمقدمان حسين الكيلاني بشرطة المرافق بالتنسيق مع إدارة الاشغالات والحملة الميكانيكية والكهرباء لرفع الاشغلات والتعديات على الشوارع والكباري والمواقف العمومية والميادين العامة من قبل الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية وتم رفع كافة المعوقات والإشغالات الموجودة بالشوارع والتحفظ على البضائع.

قال رئيس المدينة إنه تم تحرير 13 محضر إشغال طريق للمحلات التجارية التي تقوم باستغلال الأرصفة وافتراش البضائع ومنع إستخدام المواطنين من حقهم في استغلال الرصيف والسير بأمان والتحفظ على «٧ عربات كارو، و٩ عربات يد»، واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين.

وفى السياق، تابع رئيس المدينة أعمال زراعة وتجميل وري الأشجار والنباتات بشارع فريد ندا وحديقة الحزب وطرق المدينة للحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع واستغلال المساحات الخضراء في الميادين العامة والطرق والأرصفة ومداخل ومخارج المدينة.

وناشد «عبدالستار» المواطنين الحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع وعدم الإضرار بمقاعد الجلوس وأماكن الزرع وتم وضع صناديق صديقة للبيئة بجوار كل مقعد أو مقعدين للجلوس وتكثيف حملات رفع المخلفات على مدار ٣ ورديات يوميًا.

حملة اشغالات مكبرة فى بنها

حملة اشغالات مكبرة فى بنها

حملة اشغالات مكبرة فى بنها

حملة اشغالات مكبرة فى بنها

حملة اشغالات مكبرة فى بنها