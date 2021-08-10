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«بلقيس» اليمنية على مسرح النافورة بالأوبرا الخميس المقبل

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«بلقيس» اليمنية على مسرح النافورة بالأوبرا الخميس المقبل «بلقيس» اليمنية على مسرح النافورة بالأوبرا الخميس المقبل

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في إطار عروض الأوبرا الصيفية، التي تستضيف نخبة من الفنانين في والوطن العربي، تقدم المطربة اليمنية بلقيس برفقة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه حفلًا في الثامنة من مساء الخميس 12 أغسطس على مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج باقة من أشهر أعمالها الخاصة منها ياخي، ظبي اليمن، ان يحرمونا، شوف لي حل بجمالك، ممكن، انتهى، حالة جديدة، وهمت بظبي- بيذكر بالخريف بمشاركة ميشيل فاضل إلى جانب مختارات من اشهر اعمال الموسيقى العربية منها جبار، سهر الليالي، البنت الشلبية وغيرها.

يذكر أن المطربة بلقيس تنتمي لأسرة فنية فوالدها المطرب اليمني احمد فتحي شجعها واصقل موهبتها، قامت بتقديم العديد من الأغاني المصورة بالاضافة إلى تترات عدد من المسلسلات التليفزيونية ونالت اعجاب واستحسان الجمهور والنقاد.

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