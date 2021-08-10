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الصين ترصد بؤرة جديدة لكورونا: رفعت الإصابات لأعلى مستوى منذ 7 أشهر

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الصين ترصد بؤرة جديدة لكورونا: رفعت الإصابات لأعلى مستوى منذ 7 أشهر الصين ترصد بؤرة جديدة لكورونا: رفعت الإصابات لأعلى مستوى منذ 7 أشهر

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بلغ عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في الصين، الثلاثاء، أعلى مستوى له منذ 7 أشهر.

يأتي ذلك بعد العثور على بؤرة في مركز فحوصات ما أدى إلى ارتفاع الأرقام على خلفية انتشار المتحور دلتا.

ووصفت وسائل الإعلام الحكومية الصينية التفشي الحالي الذي أدى إلى قرارات إغلاق محلية واختبارات واسعة النطاق وقيود على السفر، بأنه الأخطر منذ ظهور كوفيد-19 في نهاية 2019 في مدينة ووهان.

وتمكنت السلطات من خفض عدد الإصابات المحلية إلى الصفر تقريبا ما أتاح للاقتصاد أن ينتعش رغم فرض قيود مشددة على الحدود، لكن الحالات اليوم تتزايد.

وأحصت السلطات الصحية الثلاثاء 143 إصابة جديدة بينها 108 مصدرها محلية العدوى.

وتبين أن مصدر عشرات الحالات مركز فحوصات للكشف عن كوفيد في مدينة يانجتشو.

وفي دليل على القلق الناجم عن هذا التفشي المحدود نسبيا، تلقى العديد من كبار المسؤولين تحذيرات بشأن سوء إدارتهم للفحوصات الجماعية التي أتاحت، بحسب السلطات في المدينة، توسع انتشار الفيروس.

وقالت سلطات يانجتشو إن «عددا قليلا من أعضاء وكوادر الحزب لم يؤدوا واجباتهم بعد بشكل صحيح».

وحتى الآن، أجرت المدينة التي تعد 4،6 مليون نسمة 5 جولات من الفحوصات الجماعية وقامت بأخذ 1،6 مليون عينة في محاولة لوقف انتشار الوباء.

وبدأ التزايد الأخير في الإصابات حين أصيب عمال تنظيف في مطار نانجينج القريب بالمرض ما أدى إلى سلسلة من الحالات في جميع أنحاء البلاد.

وتعد أرقام الثلاثاء هي الأعلى منذ يناير الماضي حين أحصت البلاد 144 حالة جديدة و126 إصابة محلية خصوصا في الشمال.

وتحاول السلطات الآن تعزيز الثقة بأن هذا الارتفاع في عدد الإصابات يمكن السيطرة عليه.

المصرى اليوم

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