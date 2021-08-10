أخبار عاجلة

البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا بالمقر البابوى فى وادى النطرون (صور) -
حريق في شقة بالقناطر الخيرية بدون خسائر بشرية -
اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها من الساعة 2 إلى 5 -
معهد إعداد القادة يستقبل الداعية الإسلامي مصطفى حسني -
مصر تنظم الدورة التدريبية المتقدمة في الجمباز عبر المنصة الافتراضية بمشاركة 45 مدربا -
محاضرة لـ«رجال يد الأهلي» قبل مواجهة «ريما النيجيري» في بطولة إفريقيا -
تداول 3800 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
خلال ساعات..بايدن يقرر موعد إجلاء الأمريكيين وحلفائهم من مطار كابول -
مغادرة 1372 سائحا سعوديا على متن سفينة الكروز بليسما لميناء جدة البحري -
أمن البحر الأحمر ينهي استعداداته لتأمين مباراة الجونة والأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في خضم مواجهتهما للغرب.. والصين تجريان تدريبات عسكرية واسعة النطاق

Print
في خضم مواجهتهما للغرب.. روسيا والصين تجريان تدريبات عسكرية واسعة النطاق في خضم مواجهتهما للغرب.. والصين تجريان تدريبات عسكرية واسعة النطاق
يشارك فيها أكثر من 10 آلاف جندي

في خضم مواجهتهما للغرب.. روسيا والصين تجريان تدريبات عسكرية واسعة النطاق

تجري والصين تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في شمال وسط الصين، يشارك فيها أكثر من عشرة آلاف جندي، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء).

وتهدف تدريبات "التعاون – 2021"، التي تجرى في إقليم نينغشيا الصيني بالمتابعة، إلى إيجاد علامات على ما إذا كانت الصين وروسيا، توسعان تعاونهما العسكري في إطار تنافسهما مع الغرب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت صحيفة "كومرسانت" الروسية، أن التدريبات التي تستمر حتى الجمعة المقبل تمثل المرة الأولى التي يستخدم فيها جنود روس أسلحة صينية، علمًا أن روسيا والصين تجريان تدريبات منذ 2005.

وتواكب التدريبات تحقيق حركة طالبان مكاسب كبيرة في أفغانستان، حيث تدهور الوضع الأمني مع سحب الولايات المتحدة قواتها، إثر حرب استمرت 20 عامًا، وهو ما سبب إزعاجًا أمنيًا لروسيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري

السعودية وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

السعودية: مصممون على تعزيز التعاون مع روسيا لإرساء الأمن والرد على تحديات اليوم

السعودية: مصممون على تعزيز التعاون مع روسيا لإرساء الأمن والرد على تحديات اليوم