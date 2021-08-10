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"التعليم" تعلن اكتمال استعداداتها لعودة آمنة لمقاعد الدراسة

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"التعليم" تعلن اكتمال استعداداتها لعودة آمنة لمقاعد الدراسة "التعليم" تعلن اكتمال استعداداتها لعودة آمنة لمقاعد الدراسة
وفق أعلى المعايير ووسط بيئة تربوية جاذبة للطلاب والطالبات

أعلنت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، جاهزية الاستعداد لعودة آمنة لمقاعد الدراسة، وانطلاق عام دراسي جديد حافل بالجد والاحتهاد، وسط بيئة تربوية جاذبة للطلاب والطالبات.

وكشفت إدارات التعليم جاهزيتها التامة لاستقبال الطلاب ومنسوبي المدارس وسط بيئة صحية آمنة، اتخذت خلالها كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، وعكفت خلالها الأقسام المختصة بإدارات التعليم طوال الفترة الماضية على تكثيف أعمال الصيانة والنظافة والتجهيزات، وكثفت جولاتها الميدانية على المدارس والمباني التعليمية؛ لمتابعة تجويد وتهيئة البيئة التعليمية وتجهيزها وفق أعلى معايير الجودة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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