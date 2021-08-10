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تنسيق 2021.. وزير التعليم العالي أمام شباك التقديم مع الطلاب

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تفقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الثلاثاء، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس؛ للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال الطلاب قبل بدء أعمال التنسيق خلال الفترة المقبلة.

رافق الوزير خلال الجولة د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. عبدالفتاح سعودي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمُشرف على أعمال مكتب التنسيق بالوزارة، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ود.هبه شاهين المستشار الإعلامى لجامعة عين شمس ولفيف من مسئولى مكتب التنسيق للجامعات الحكومية.

وخلالة الجولة التفقدية، اطمأن د. عبدالغفار على المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكتب التنسيق، ومؤكدًا على ضرورة الاهتمام بجميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب، بالإضافة إلى المراجعة الدقيقة لكافة الأوراق المُستلمة من الطلاب تمهيدًا لإتمام إلتحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية.

وقام د. خالد عبدالغفار بزيارة القاعات المُخصصة لإدارة مكتب التنسيق واستقبال الطلاب، والتأكد من توفير كافة الإمكانات اللازمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق، وبما يُحقق مصلحة العاملين والمُترددين عليه من الطلاب، مؤكدًا على ضرورة التيسير على الطلاب، والعمل على تحقيق مبدأ العدالة، وتلبية جميع رغبات الطلاب وفقًا للقواعد المُنظمة لذلك.

كما التقى الوزير بعدد من الإداريين العاملين بمكتب التنسيق، واطلع على جميع الخدمات المُقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوموا به طوال فترة التنسيق.

أكد الوزير على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأولياء الأمور، مشددًا على إلتزام كافة المترددين على مكتب التنسيق بتعليمات التباعد الاجتماعي وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

الجدير بالذكر أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بدأ أعماله هذا العام، بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والتي تستمر حتى 19 أغسطس الجاري.

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المصرى اليوم

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