ندوة دينية أون لاين بالشرقية بعنوان «الهجرة النبوية بين التأييد الإلهي والتخطيط البشري»

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان «الهجرة النبوية بين التأييد الإلهي والتخطيط البشري»، وذلك بالتعاون مع لجنة الدعوي الإسلامية بالمحافظة، يتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة يلقيها فضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، يتحدث فيها عن الهجرة النبوية المباركة ومكانتها بين الأحداث الإسلامية، ويوضح كيف كانت الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة انطلاقة جديدة لبناء دولة الإسلام، وإعزازاً لدين الله تعالى، وفاتحة خير ونصر وبركة على الإسلام والمسلمين، وكذلك أثارها على انتصار الدعوة الإسلامية وظهورها، ويبين الدروس المستفادة منها وهي التدبر والتوكل على الله والصبر والأخذ بالأسباب.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديريه الشباب والرياضة ،لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

