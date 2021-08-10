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تنقله الخفافيش وينتشر في إفريقيا..تعرف على فيروس ماربورج القاتل

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تنقله الخفافيش وينتشر في إفريقيا..تعرف على فيروس ماربورج القاتل تنقله الخفافيش وينتشر في إفريقيا..تعرف على فيروس ماربورج القاتل

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حذرت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الإثنين، من فيروس ماربورج الفتاك.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن السلطات الصحية في غينيا سجلت وفاة بفيروس ماربورج في حالة هي الأولى التي يُسجل فيها ذلك المرض الفتاك في غربي أفريقيا.

وكان المصاب بالفيروس قد تلقى العلاج في عيادة في جيكيدو، حيث تم إرسال فريق طبي بسرعة بسبب تفاقم حالته والأعراض التي ظهرت عليه.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن معدلات الوفاة في الإصابة بفيروس ماربورج الذي تنقله الخفافيش تتراوح بين 24 و88 % في موجات التفشي السابقة، موضحة أن النسبة تعتمد على سلالة الفيروس وأسلوب مواجهة الحالات، على ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

ويشار إلى معاناة العالم من 12 تفشيا كبيرا لفيروس ماربورج منذ عام 1967 معظمها في جنوبي وشرقي القارة الأفريقية.

وقال ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لأفريقيا في منظمة الصحة العالمية إن «قدرة فيروس ماربورج على الانتشار بشكل واسع النطاق يعني أنه يتوجب علينا وقفه في مساره».

ويأتي هذا الاكتشاف بعد شهرين فقط من إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء التفشي الثاني لفيروس إيبولا في غينيا الذي ظهر العام الماضي وأسفر عن وفاة 12 شخصا.

وأضاف: «نحن نعمل مع السلطات الصحية لتنفيذ استجابة سريعة تعتمد على تجربة غينيا السابقة وخبرتها في إدارة فيروس إيبولا الذي ينتقل بطريقة مماثلة».

ويبدأ تفشي ماربورج عندما ينقل حيوان مصاب، مثل القرد أو خفاش الفاكهة، الفيروس إلى الإنسان، الذي ينقله بدوره إلى إنسان آخر عن طريق ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.

كما يرتبط فيروسا إيبولا وماربورج ببعضها البعض حيث يسببان الحمى النزفية التي تتميز بالنزف الشديد وفشل الأعضاء بما يؤدي إلى الوفاة في كثير من الحالات.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن عدوى فيروس «ماربورج» تحدث من خلال ملامسة إفرازات الجسم المصاب وأنسجته، مشيرة إلى أنه عبارة عن حمى نزفية شديدة العدوى شبيهة بفيروس إيبولا.

وتشمل أعراض الإصابة بالفيروس الفتاك هذا، الصداع وتقيؤ الدم وآلام العضلات، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة المصاب بالفيروس.

وينزف بعض المرضى في وقت لاحق من خلال فتحات الجسم مثل العينين والأذنين.

ولا يوجد دواء أو لقاح معتمد ضد فيروس ماربورغ، لكن معالجة الجفاف والرعاية الداعمة الأخرى يمكن أن تحسن فرص المريض في البقاء على قيد الحياة.

المصرى اليوم

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