حبس المتهم بقتل حماه في العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات

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أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس متهم بقتل حماه المُسن داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء بالتحقيقات أن المتهم تشاجر مع المجني عليه بسبب مطالبة «الأخير» له بمبلغ 35 ألف جنيه.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم اقترض من حماه، لشراء حمام والاتجار به، ويوم الواقعة حدثت مشاجرة بين المتهم وحماه، وخلالها اعتدى «الأول» على «العجوز» بالضرب المُبرح فمات على الفور، لرفض المتهم سداد ديونه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اصطحب زوجته وأولاده الـ4 وجميعهم كانوا يعيشون مع حماه، إلى شقة سكنية أخرى بمنطقة الطالبية، زاعمًا بأن حماه طلباته كثيرة وهدد زوجته بالطلاق ما لم تستجب له وتترك مسكنهما في العمرانية لمكان آخر.

ودلت التحقيقات على أن المسن عثر على جثته بعد 22 يومًا من وفاته، وكان الجثمان قد تحلل.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعُثر على جثة مسن في حالة تحلل، وأشارت التحريات إلى أن ابنته وزوجها كانا يقيمان بصحبته، واختفيا قبل العثور على الجثة.

بإجراء التحريات تبين أن زوج ابنة المجني عليه اعتدى عليه، مما تسبب في وفاته بسبب خلافات مالية، واقتراض المتهم مبلغا ماليا من المجني عليه وعجزه عن السداد، وتم القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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