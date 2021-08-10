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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«شقة الهرم الإرهابية» لـ17 أغسطس

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«شقة الهرم الإرهابية» لـ17 أغسطس تأجيل محاكمة المتهمين بـ«شقة الهرم الإرهابية» لـ17 أغسطس

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أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية شقة الهرم»، لجلسة 17 أغسطس الجاري.

ووجّهت النيابة للمتهمين تهم «الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، وأسفرت عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم».

المصرى اليوم

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