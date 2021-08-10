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بعد تراجع أسعاره.. رئيس شعبة الذهب يكشف أفضل وقت للبيع والشراء

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بعد تراجع أسعاره.. رئيس شعبة الذهب يكشف أفضل وقت للبيع والشراء بعد تراجع أسعاره.. رئيس شعبة الذهب يكشف أفضل وقت للبيع والشراء

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علق وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، على تراجع الذهب خلال الفترة الأخيرة موضًحا أنه لأول مرة يحدث هذا التراجع في أسعار الذهب دون أسباب واضحة سواء اقتصادية أو سياسية.

ونصح خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «DMC» الثلاثاء، بالاستثمار في الذهب، لأن الأحوال الاقتصادية تعمل ببطء على مستوى العالم، والبنوك المركزية الأوروبية والأمريكية أصبحت لم تعطِ عوائد، لذلك يعتبر الذهب هو الملاذ الآمن في الاستثمار.

وأوضح أن أسعار الذهب أوشكت على التوقف عن التراجع، مضيفًا «أصبح سعر الجرام 1760 جنيه ولا أظن أنه سينخفض عن 1750 جنيه».

وأشار إلى أن الأسعار سوف تعود لمعدلها الطبيعي مهما تراجعت، لذلك يعتبر الوقت الحالي هو أفضل توقيت لعمليتي البيع والشراء وللاستثمار في الذهب.

المصرى اليوم

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