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بلقيس اليمنية تضع اللمسات النهائية لحفل الأوبرا

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بلقيس اليمنية تضع اللمسات النهائية لحفل الأوبرا بلقيس اليمنية تضع اللمسات النهائية لحفل الأوبرا

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في إطار عروض الاوبرا الصيفية التي تستضيف نخبة من الفنانين في والوطن العربي تقدم المطربة اليمنية بلقيس بمصاحبة اوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه حفلا في الثامنة مساء الخميس 12 أغسطس على مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج باقة من اشهر اعمالها الخاصة منها ياخي، ظبي اليمن، ان يحرمونا، شوف لي حل بجمالك، ممكن، انتهى، حالة جديدة، وهمت بظبي- بيذكر بالخريف بمشاركة ميشيل فاضل إلى جانب مختارات من اشهر اعمال الموسيقى العربية منها جبار، سهر الليالي، البنت الشلبية وغيرها.

يذكر ان المطربة بلقيس تنتمي لأسرة فنية فوالدها المطرب اليمني احمد فتحي شجعها واصقل موهبتها، قامت بتقديم العديد من الأغاني المصورة بالاضافة إلى تترات عدد من المسلسلات التليفزيونية ونالت اعجاب واستحسان الجمهور والنقاد.

المصرى اليوم

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