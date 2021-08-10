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ضبط ٣ طن أغذية فاسدة وغلق مطبخ تابع لمطعم مشهور بالشرقية (صور)

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ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق، وذلك في إطار الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن للمواد الغذائية تابع لإحدي الهايبرات بمدينة الزقازيق، ومكان لتجهيز الطعام لإحدي المطاعم الشهيرة بالزقازيق، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويعملان بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقهما لما يمثلاه من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و٣٣٩ كجم أغذية عبارة عن «جبن، لحم مفروم، مخلل، توابل، صلصلة»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط ٢ طن و١٣ كجم أغذية عبارة عن «صفائح جبنة بيضاء، وجبنة رومي، وصدور بانيه، ودقيق، وبسكويت»، لسوء التخزين، ووجود علامات فساد ظاهري على بعض المنتجات، وتم سحب ٩ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.


وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، مشددا على عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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