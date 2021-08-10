حملات مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بشوارع وميادين الشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء العشوائي على الأراضى الزراعية، حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، فضلا عن تكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، الثلاثاء، من إيقاف أعمال شروع في عمل شدة خشبية لصب سقف دور عاشر بدون ترخيص بمنطقة غرب الغشام، وتم فك الشدة الخشبية والتحفظ على كميات من حديد التسليح ،وكميات من الأخشاب المستخدمة في الأعمال، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز أبوحماد، بحملة إزالة بناحية عزبة أبوحجر التابعة للوحدة المحلية بالأسدية بمساحة ٧٠ متر، عبارة عن صبة خرسانية تمهيداً لإقامة مغسلة سيارات عليها، وتم إزالة التعديات في المهد حفاظاً على الرقعة الزراعية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بإزالة مباني وأسوار بالدبش الأبيض، بناحية طريق سامي سعد التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 700 متر، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصنافين، حملة على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، أسفرت الحملة عن مصادرة ٨ شيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفين، وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بشن حملة لرفع الإشغالات أسفرت عن تحرير ٩ محاضر إشغال طريق، وضبط ورفع ١٠٥ حالة إشغال مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.