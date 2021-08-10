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استمرار اختبارات القدرات للطلاب داخل 6 كليات في جامعة المنيا

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استمرار اختبارات القدرات للطلاب داخل 6 كليات في جامعة المنيا استمرار اختبارات القدرات للطلاب داخل 6 كليات في جامعة المنيا

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واصلت كليات «فنون، وعمارة، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، والتربية الرياضية، والسياحة والفنادق، وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض«، بجامعة المنيا، الثلاثاء، اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالعام الدراسي 2021- 2022، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة .ا

أعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة، تخصيص 3 معامل للحاسب الآلي لتقديم خدمات القدرات للراغبين بالمدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، وبكلية التربية الرياضية، ودار العلوم داخل الحرم الجامعي، لإنهاء الإجراءات التقدم، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات .

ووجه «عبدالنبي» بتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي تشترط القبول بها اجتياز الطلاب الاختبارات المؤهلة، وتوفير قاعات انتظار للطلاب يراعى فيها اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب؛ وذلك خلال أعمال شؤون الطلاب استعداداً لخوضهم الاختبارات.

المصرى اليوم

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