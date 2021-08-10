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نائب: مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت لوحات لإعلانات الدروس الخصوصية

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نائب: مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت لوحات لإعلانات الدروس الخصوصية نائب: مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت لوحات لإعلانات الدروس الخصوصية

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انتقد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، إنتشار الإعلانات عن الدروس الخصوصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى خاصة «فيس بوك» قائلا،: «للأسف الشديد أصبحت إعلانات الدروس الخصوصية على مواقع التواصل الإجتماعى، مثلها مثل أي سلعة تباع وتشترى، وكأنها سلعة مشروعة ومصرح بها».

وقال «توفيق» في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» اليوم، إنه مع إقتراب العام الدراسى الجديد، تحولت صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» إلى لوحات إعلانية عن مواعيد الحجز في مراكز الدروس الخصوصية للعام الدراسى الجديد، كما أن المعلمين يقومون بالنشر على صفحاتهم الشخصية، وكأن الدروس الخصوصية أمرا ليس مجرما أو مخالفا للقانون، متابعا، الأمر الذي يمثل تحدى صارخ لما تعلنه وزارة التربية والتعليم بشأنها جهودها للقضاء على الدروس الخصوصية.

وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، الأجهزة المختصة بمواجهة تلك الظاهرة، نظرا لخطورتها، وقال إن السماح بتداول تلك الإعلانات دورن رقابة، يترك إنطباعا لدى الطلاب والآسر المصرية بأن الدروس الخصوصية أصبحت أمرا مسموحا به من الناحية القانونية وأن تعترف بها.

كما طالب النائب، وزارة التربية والتعليم، بخطة واضحة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، بحيث لاتعتمد على مطاردة مراكز الدروس الخصوصية فقط، وإنما تعتمد أيضا على تقديم خدمة تعليمية جيدة للطلاب، بما لايضرهم للجوء إلى الدروس الخصوصية، مؤكدا بأن سبب رئيسى لحرص عدد من الطلاب على الذهاب لمراكز الدروس الخصوصية، رغم ارتفاع أسعارها، هو عدم تلقيهم خدمة تعليمية بالمدارس.

المصرى اليوم

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