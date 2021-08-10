ضبط 43 مخالفة عدم ارتداء كمامة وإشغال طريق بمدينة المنيا

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واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تنظيم الحملات اليومية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف متابعة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر، ورفع كافة الإشغالات والتعديات من حرم الطريق.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، أسفرت عن تحرير ٢٧ مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتم التصالح الفورى من قبل المواطنين، وتحرير ١١ مخالفة نظافة و٥ مخالفات إشغال طريق لعدد من المحلات والمقاهي ومطاعم مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.