ضبط 43 مخالفة عدم ارتداء كمامة وإشغال طريق بمدينة المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تنظيم الحملات اليومية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف متابعة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر، ورفع كافة الإشغالات والتعديات من حرم الطريق.
من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، أسفرت عن تحرير ٢٧ مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتم التصالح الفورى من قبل المواطنين، وتحرير ١١ مخالفة نظافة و٥ مخالفات إشغال طريق لعدد من المحلات والمقاهي ومطاعم مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.