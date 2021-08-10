حرائق غابات الجزائر.. الأسباب والخسائر (التفاصيل الكاملة)

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شهدت الجزائر منذ يوم الاثنين، اندلاع حرائق غابات ضخمة في عدد من الولايات والمناطق التي تعرض بعضها لـ 4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريق أو حريقين على الأقل. وتواصل الحماية المدنية جهودها لاطفاء الحرائق التي بلغت 19 حريقا متزامنا، في عدة انحاء من الجزائر.

في دائرة تابلاط تدخلت مصالح الحماية المدنية، لإخماد 3 حرائق على مستوى الدائرة وبلدية فج الحوضين في المدية. وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، تمثلت الحرائق، في حريق أحراش ببلدية فج الحوضين، وحريق احراش بخوخدة، واولاد الباهية. وكانت هذه الحرائق متباعدة بحوالي 3 كلم، على بلدية فج الحوضين بدائرة تابلاط. وتم الدفع بأفراد الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات من أجل دعم الوحدات في عملية الإخماد. وتم إخماد حريق غابة ببوغار من قبل وحدة قصر البخاري في وقت قياسي لمنع انتشاره.

ومن جهته، كشف والي ولاية المدية، أنه تم إلقاء القبض على 3 اشخاص مشتبه فيهم في اشعال النار في احدى الغابات بالولاية من قبل الدرك الوطني التي تدخلت سريعا وألقت القبض عليهم. وأضاف ان المشتبه فيهم الثلاثة متواجدون حاليا قيد التحقيق.

وفي بلدية فرندة بولاية تيارت، شب حريق بغابة القعدة الواقعة بالقرب من بلدية فرندة. وهرعت عناصر الحماية المدنية لكل من بلدية فرندة والوحدة الرئيسية بمدينة تيارت إلى الغابة وشرعت في إخماده بمشاركة عدد من المواطنين لمحاصرة النيران التي أتت على اكثر من 2 كلم مربع من الاشجار والإحراش. واستمرت النيران بفعل الرياح التي صعّبت من مهمة عناصر الحماية المدنية التي استعانت بعدد من شاحنات الإطفاء إلا ان مصالح الحماية المدنية شرعت في محاصرتها.

وفي مدينة عين صالح، شب حريق بستان نخيل بمنطقة البركة، وزادت الرياح القوية من سرعة تنقلة بين النخيل، وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية مدعومة بفرقة من الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل. وأسفر الحريق في حصيلته الأولية عن إحتراق حوالي 300 نخلة وما تزال الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق التي تزيد الرياح القوية من نشوب نيرانه .

وفي ولاية البويرة، سجلت مصالح الحماية المدنية للولاية 9 تدخلات في حرائق الغطاء النباتي أهمها حريق بأولاد ناصر ببلدية عمر الذي أدي إلى احتراق حوالي 40000 متر مربع من الحشائش الجافة وحوالي 600 شجرة زيتون. كما نشب حريقان ببودربالة، الأول بالدرابلية وأدي إلى احتراق حوالي 10000 متر مربع من الحشائش الجافة وحوالي 50 شجرة، بينما الثاني بفركيوة. كما تم تسجيل حريقان بكل من بتفركة ببلدية تاغزوت وأدي إلى احتراق 30000 متر مربع أدغال و15 شجرة، وكذا بواد الأربعاء بتالوين قادرية وأدي إلى احتراق 50000 متر مربع حشائش جافة و100 شجرة.

وفي ولاية سطيف، لقي شخص مصرعة بسبب حرائق الغابات التي اندلعت ببلدية عين السبت. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المتوفي هو رجل يبلغ من العمر 86 عام، حاصره دخان النيران، قبل ان يتعرض لألسنة الحرائق. وعثرت عليه مصالح الحماية المدنية جثة هامدة.

وفي ولاية قالمة، نشبت 7 حرائق عبر عدة بلديات، وتسببت في خسائر حيوانية ونباتية. وأدت هذه الحرائق إلى خسائر أولية حوالي 68 رأسا من الغنم. إلى جانب 106 هكتارات أدغال وأحراش وأعشاب جافة. بالإضافة إلى حوالي 140 شجرة مثمرة ( زيتون، تفاح، كُمَّثْرى، رمان، تين وتين شوكي) وكذا قرابة 6000 صوص، و20 قنطار علف و800 حزمة تبن.

وفي ولاية جيجل شرق الجزائر، تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إخماد حريق بمنطقة واد المنشة بتاسوست، ومنع انتشاره لعدة بيوت بلاستكية وأشجار مثمرة وباقي الغطاء النباتي. وأدي الحريق إلى احتراق مساحة إجمالية تقدر بحوالي 20000 متر مربع من الأعشاب والأحراش والقصب وأشجار الميموزا.

وفي ولاية تيزي وزو، واصلت الحماية المدنية جهودها لإخماد 9 حرائق غابات تم تسجيلها عبر 6 مقاطعات. وقال بيان المديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل هذه الحرائق بكل من مقاطعات عين الحمام 3 حرائق، وحريق واحد في كل من سيف، وتقزيرت، وبوزقن، وعزازقة، وأزفون. وتم الدفع بإمدادات مادية وبشرية، تتمثل في الأرتال المتنقلة من ولايات برج بوعريريج، والمدية، وبومرداس، والبويرة والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للدار البيضاء. بالاضافة إلى وصول مروحيتين من المجموعة الجوية للحماية المدنية.

وهرع العديد من المواطنين بالولاية لمساعدة المتضررين من النيران، وفتحت العديد من العائلات في أزفون شققها ومنازلها أمام المتضررين من الحرائق التي شهدتها تيزي وزو، بالإضافة إلى فتح الفنادق امامهم للمبيت فيها.

وفتحت بدائرة الاربعاء ناث ايراثن المدارس والمساجد لإيواء العائلات التي فرت من منازلها بعد وصول النيران اليها. وتم إجلاء العديد من الأشخاص من الأربعاء ناث ايراثن إلى مدينة تيزي وزو وتحديدا بمحطة وقود. كما قدم العديد من المواطنين المساعدة الأخري للعائلات التي تضررت.

وأدت الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق غابية بولاية تيزي وزو إلى وفاة 7 أشخاص. وتسجيل إصابة خطيرة، بالإضافة إلى إصابتين متفاوتة الخطورة، كما احترقت عدة منازل محاذية للغابات. وأوضحت الحماية المدنية، أن فرقها تواصل جهودها لاخماد الحرائق التي تعززت بمروحيتين، بالإضافة إلى تعزيزات من عدة ولايات مجاورة.