تفجير 7 أبراج كهرباء في العراق

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أسقط تفجير جديد بعبوات ناسفة، الثلاثاء، 7 أبراج لنقل الكهرباء بكركوك شمال العراق.

وقالت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية العراقية، في بيان، الثلاثاء، إن «الخط الناقل كركوك- بيجي جهد 400 ك. ف تعرض لعمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط 7 أبراج».

ويعتبر هذا الاستهداف الأحدث في سلسلة الهجمات التي أصبحت تعرف إعلاميا بـ«إرهاب الكهرباء»، سبقه أمس الإثنين تفجير في الموصل بالعبوات الناسفة، تسبب في سقوط ثلاثة أبراج لنقل الطاقة.

‏بدورها، أعلنت قوات الأمن العراقية اعتقال عدد من المتورطين في استهداف أبراج الطاقة الكهربائية.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن انقطاع تام للتيار الكهربائي في محافظة صلاح الدين بعد تعرض 14 برجا لنقل الطاقة الكهربائية للاستهداف بعبوات ناسفة.

وفي إحصائية شبه رسمية، أسقط «إرهاب الكهرباء»، نحو 27 برجاً لنقل الطاقة الفائقة في مناطق بمحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، باستهدافات متفرقة بالعبوات الناسفة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع.ومنذ نحو شهرين، تتعرض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في العراق وخصوصا في المناطق الشمالية من البلاد، إلى سلسة عمليات تفجير متكررة، يشتبه في وقوف تنظيم داعش بالوقوف وراءها.

وطوال تلك المدة، عاشت منظومة الطاقة الكهربائية أسوء حالات التجهيز بالطاقة مما تسبب باندلاع تظاهرات حاشدة في مناطق الجنوب والوسط، بعد انقطاع تام للتيار تجاوز الـ72 ساعة.

ووصفت قوى سياسية وبرلمانية الهجمات التي تستهدف أبراج نقل الطاقة بأنها حرب سياسية تستهدف ضرب الاقتصاد العراقي، وتأليب الأوضاع في البلاد، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية.

ورغم الجهود التي اتخذتها السلطات الأمنية باعتماد الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة ونشر القطعات العسكرية، إلا أن عمليات استهداف الأبراج مازالت مستمرة، وسط معاناة السكان من الانقطاعات الكهربائية.