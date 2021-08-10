★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أسعار الذهب بالاردن الانخفاض، اليوم الثلاثاء 10 ـ 8 ـ2021، بعد سلسلة من الانخفاضات العالمية في سعر المعدن النفيس، ليواصل الأصفر عمليات التراجع التي افتتح بها حركة التداول الأسبوع الجاري، الأمر الذي كان له تأثيره في تنشيط حركة الشراء وزيادة الطلب على الذهب.

وسجل سعر بيع «جرام» الذهب عيار 21 بالمملكة الأردنية الهاشمية تراجعا بمقدار 300 فلس خلال 24 ساعة

سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 10 ــ 8 ــ 2021



وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن اسعار الذهب بصفة يومية، وتدعو النقابة كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وكانت الأسعار المعلنة لكافة فئات الذهب من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء 10 ــ 8 ــ 2021 كما يلي:

وصل سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم لمبلغ 42،30 دينار أردني للبيع، و39،20 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 35،50 دينار أردني للبيع، و34،00 دينار اردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 31،80 دينار أردني للبيع، و28،90 دينار أردني للشراء.

أقرأ أيضًا للمقارنة: