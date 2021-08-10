إعلام عبري: الصين تشن هجومًا إلكترونيًا على عشرات المواقع الإسرائيلية

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كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية صباح يوم الثلاثاء، عن شن الصين هجوماً إلكترونياً على عشرات المواقع الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّ شركة الأمن السيبراني الدولية «FireEye»، أعلنت أمس الإثنين وقوع العشرات من اشركات الإسرائيلية العامة والخاصة، بهجوم إلكتروني منسق من المحتمل أن يكون مصدره الصين.

وتابعت، أنّ هذه أول حالة موثقة لهجوم صيني واسع النطاق على إسرائيل، وكان جزءًا من حملة أوسع استهدفت العديد من البلدان الأخرى.

وأشارت، إلى أنّ إيران والمملكة العربية السعودية وأوكرانيا وأوزبكستان وتايلاند، أيضاً وقعتا في هذا الهجوم، فيما تقوم FireEye بمراقبة العملية لمدة عامين.