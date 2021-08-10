ميسي يغادر برشلونة .. ووالده: سيوقّع لباريس اليوم (صور وفيديو)

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غادر الأرجنتيني ليونيل ميسي منزله في مدينة برشلونة برفقة أسرته، متجهاً إلى مطار إل برات وسط توقعات برحيله إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وعلق وخورخي ميسي بأن نجله سيقوم بالتوقع على عقود انضمامه إلى فريق باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب صحيفة «لا سيكستا».

وكان برشلونة قد أعلن عن فشل التوصل إلى عقد جديد مع قائد الفريق ليونيل ميسي ليرحل عن صفوف النادي الكتالوني بعد مسيرة امتدت لنحو 18 عاما.

وأكدت عدة تقارير صحفية أوروبية عن اقتراب صاحب الـ34 عاما من التوقيع على عقود انضمامه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي براتب سنوي ضخم.