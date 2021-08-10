أخبار عاجلة

مغادرة 1372 سائحا سعوديا على متن سفينة الكروز بليسما لميناء جدة البحري -
أمن البحر الأحمر ينهي استعداداته لتأمين مباراة الجونة والأهلي -
حالة الطقس اليوم وغدًا.. درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا خلال هذه المدة -
تنسيق الجامعات 2021-2022.. تعرف على برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان -
«تموين الإسكندرية» تكشف حقيقة تعديل سيستم صرف الخبز -
اختطاف طائرة أوكرانية تجلي مواطنين من أفغانستان -
«لقيامه بإيحاءات مخلة بالآداب».. كشف ملابسات مشاجرة سيدات مع شاب داخل المترو -
الأهلي يستهل مشواره في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بمواجهة سوكوتو النيجريي -
فرق الناشئين بالأهلي لكرة الماء تخوض 3 تجارب ودية أمام سموحة -
حذارِ من عملك المكتبي.. الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حرائق إيران الغامضة تتوالى.. اندلاع النيران في مصنع للبتروكيماويات

Print
حرائق إيران الغامضة تتوالى.. اندلاع النيران في مصنع للبتروكيماويات حرائق إيران الغامضة تتوالى.. اندلاع النيران في مصنع للبتروكيماويات
السلطات أشارت إلى السيطرة على الحادث دون إصابات

حرائق إيران الغامضة تتوالى.. اندلاع النيران في مصنع للبتروكيماويات

اندلع حريق في حاوية تخزين بمصنع للبتروكيماويات على جزيرة خارج الإيرانية في الخليج، اليوم (الثلاثاء).

وذكرت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية "شانا"، أن السلطات سيطرت على النيران، ولا توجد إصابات، وفقاً لـ"الشرق".

من جانبه، أكد المتحدث باسم شركة خارج للبتروكيماويات محمد علي كاظمي بور، احتواء الحريق تماماً، وننفذ عمليات تبريد.

وأشار إلى إجراء تحقيق لمعرفة السبب.

واندلعت سلسلة حرائق غامضة في منشآت إيرانية حساسة خلال الأشهر الماضية، ولم يكشف عن أسبابها منها حريق شبق في منشأة نطنز النووية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حذارِ من عملك المكتبي.. الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

حذارِ من عملك المكتبي.. الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تدشين عيادة جديدة للعلاج الطبيعي بمركز صحي الجوهرة بالطائف

تدشين عيادة جديدة للعلاج الطبيعي بمركز صحي الجوهرة بالطائف

شاهد "الهايبرلوب" في فيديو جديد.. "قد يدخل الخدمة في 2027"

شاهد "الهايبرلوب" في فيديو جديد.. "قد يدخل الخدمة في 2027"

الكويت.. طاردها بالسيارة وأطلق عليها وابلًا من الرصاص أرداها قتيلة

الكويت.. طاردها بالسيارة وأطلق عليها وابلًا من الرصاص أرداها قتيلة