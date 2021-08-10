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"بيئة مكة" تدشن مهرجان موسم الفاكهة تحت شعار "في موسمها"

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لإيضاح أهمية دور التسويق الزراعي والتوعية بالفاكهة الموسمية المتميزة

دشن نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، مهرجان موسم الفاكهة المحلية، تحت شعار "هذا موسمها" بأحد الأسواق التجارية، وذلك بالتعاون مع جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي ومجلس الجمعيات التعاونية.

حضر التدشين مدير إدارة الزراعة بفرع منطقة مكة المكرمة، فؤاد الحمراني، ومدير الثروة النباتية بالفرع، المهندس وسيم المحلبدي، والمهندس عبدالحميد المطيري، والمهندس علي الشهري .
وتأتي هذه الحملة لإيضاح أهمية دور التسويق الزراعي، والذي يمثل التحدي الأكبر في القطاع الزراعي، وهي تتزامن مع الحملة التي سبق أن أطلقها وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، وتهدف إلى التوعية بالفاكهة الموسمية المتميزة في ، بحسب المواسم، والميز النسبية للمناطق الجغرافية بالمملكة .

من جهتها أوضحت جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي أنها تهدف للمساهمة في زيادة حجم وجودة الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وإنشاء مراكز خدمات تسويقية لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية التي تشمل النقل والتعبئة والتغليف والتخزين، ورفع عبء التسويق من على كاهل المزارعين وتفرغهم لزراعة المنتجات بجودة عالية، والمساعدة في إدارة وتشغيل أسواق الخضار والفاكهة في كافة المناطق، وبناء تحالفات استراتيجية مع القطاع الخاص لإنشاء منصة إلكترونية لتسويق المنتجات الزراعية، والشراء الموحد لمدخلات الإنتاج الزراعي، والمساعدة في إنشاء مصانع وخطوط إنتاج تخدم القطاع الزراعي والتسويقي بكافة أنواعه وأنشطته، والحصول على وكالات لاستيراد المعدات الزراعية والتسويقية، وإنشاء الشراكات للتعاون مع مختبرات متخصصة لفحص متبقي المبيدات والبكتيريا للمنتجات الزراعية، والعمل على إنشاء مصانع تحويلية للمنتجات الزراعية لزيادة القيمة المضافة لهذه المنتجات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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