أخبار عاجلة

مغادرة 1372 سائحا سعوديا على متن سفينة الكروز بليسما لميناء جدة البحري -
أمن البحر الأحمر ينهي استعداداته لتأمين مباراة الجونة والأهلي -
حالة الطقس اليوم وغدًا.. درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا خلال هذه المدة -
تنسيق الجامعات 2021-2022.. تعرف على برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان -
«تموين الإسكندرية» تكشف حقيقة تعديل سيستم صرف الخبز -
اختطاف طائرة أوكرانية تجلي مواطنين من أفغانستان -
«لقيامه بإيحاءات مخلة بالآداب».. كشف ملابسات مشاجرة سيدات مع شاب داخل المترو -
الأهلي يستهل مشواره في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بمواجهة سوكوتو النيجريي -
فرق الناشئين بالأهلي لكرة الماء تخوض 3 تجارب ودية أمام سموحة -
حذارِ من عملك المكتبي.. الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. المصرى اليوم

تعرف على التحديث الجديد لتليجرام: يتيح إجراء مكالمات الفيديو مع ألف شخص في نفس الوقت

Print
تعرف على التحديث الجديد لتليجرام: يتيح إجراء مكالمات الفيديو مع ألف شخص في نفس الوقت تعرف على التحديث الجديد لتليجرام: يتيح إجراء مكالمات الفيديو مع ألف شخص في نفس الوقت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة تليجرام تحديثا جديدًا لتطبيق التراسل الفوري Telegram، والذي حمل العديد من الخصائص المتطورة في مكالمات الفيديو.

وأوضحت شركة تيليجرام في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن التحديث الجديد يتيح للمستخدم إمكانية إجراء مكالمات الفيديو مع عدد يصل إلى 1000 شخص في الوقت نفسه.

كما يضم التحديث الجديد لتطبيق تليجرام Telegram تحسين جودة رسائل الفيديو المتوافرة حاليا؛ حيث يمكن للمستخدم زيادة دقة الوضوح الخاصة بها أو تكبيرها، بالإضافة إلى وظائف التقديم والإرجاع والإيقاف المؤقت.

ويوفر التحديث الجديد للمستخدم أيضا إمكانية تسريع أو إبطاء تشغيل مقاطع الفيديو العادية بسرعة 0.5 أو 1.5 مرة أو مرتين.

وبالنسبة للأجهزة المزودة بنظام جوجل أندرويد يمكن إبطاء التشغيل إلى ما يصل 0.2 مرة، وقد تم تمديد مهلة تخزين الرسائل حتى شهر واحد، وبعد انقضاء هذه المهلة يتم إزالة الرسائل تلقائيا.

ويشتمل التحديث الجديد على تحسينات في وظائف الرسم في الصور وكاميرا جديدة بداخل التطبيق، كما يشمل إمكانية إجراء مكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 1000 شخص في الوقت نفسه مع زيادة دقة وضوح الفيديو أو تكبيرها، بالإضافة إلى وظائف التقديم والإرجاع والإيقاف المؤقت، وإمكانية تسريع أو إبطاء تشغيل مقاطع الفيديو العادية بسرعة 0.5 أو 1.5 مرة أو مرتين، وإبطاء التشغيل إلى ما يصل 0.2 مرة على أنظمة أندرويد، وتمديد مهلة تخزين الرسائل حتى شهر واحد، وبعد انقضاء هذه المهلة يتم إزالة الرسائل تلقائيا، وتحسينات في وظائف الرسم في الصور وكاميرا جديدة بداخل التطبيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مغادرة 1372 سائحا سعوديا على متن سفينة الكروز بليسما لميناء جدة البحري

مغادرة 1372 سائحا سعوديا على متن سفينة الكروز بليسما لميناء جدة البحري

أمن البحر الأحمر ينهي استعداداته لتأمين مباراة الجونة والأهلي

أمن البحر الأحمر ينهي استعداداته لتأمين مباراة الجونة والأهلي

حالة الطقس اليوم وغدًا.. درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا خلال هذه المدة

حالة الطقس اليوم وغدًا.. درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا خلال هذه المدة

تنسيق الجامعات 2021-2022.. تعرف على برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

تنسيق الجامعات 2021-2022.. تعرف على برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان