تعرف على التحديث الجديد لتليجرام: يتيح إجراء مكالمات الفيديو مع ألف شخص في نفس الوقت

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أطلقت شركة تليجرام تحديثا جديدًا لتطبيق التراسل الفوري Telegram، والذي حمل العديد من الخصائص المتطورة في مكالمات الفيديو.

وأوضحت شركة تيليجرام في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن التحديث الجديد يتيح للمستخدم إمكانية إجراء مكالمات الفيديو مع عدد يصل إلى 1000 شخص في الوقت نفسه.

كما يضم التحديث الجديد لتطبيق تليجرام Telegram تحسين جودة رسائل الفيديو المتوافرة حاليا؛ حيث يمكن للمستخدم زيادة دقة الوضوح الخاصة بها أو تكبيرها، بالإضافة إلى وظائف التقديم والإرجاع والإيقاف المؤقت.

ويوفر التحديث الجديد للمستخدم أيضا إمكانية تسريع أو إبطاء تشغيل مقاطع الفيديو العادية بسرعة 0.5 أو 1.5 مرة أو مرتين.

وبالنسبة للأجهزة المزودة بنظام جوجل أندرويد يمكن إبطاء التشغيل إلى ما يصل 0.2 مرة، وقد تم تمديد مهلة تخزين الرسائل حتى شهر واحد، وبعد انقضاء هذه المهلة يتم إزالة الرسائل تلقائيا.

ويشتمل التحديث الجديد على تحسينات في وظائف الرسم في الصور وكاميرا جديدة بداخل التطبيق، كما يشمل إمكانية إجراء مكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 1000 شخص في الوقت نفسه مع زيادة دقة وضوح الفيديو أو تكبيرها، بالإضافة إلى وظائف التقديم والإرجاع والإيقاف المؤقت، وإمكانية تسريع أو إبطاء تشغيل مقاطع الفيديو العادية بسرعة 0.5 أو 1.5 مرة أو مرتين، وإبطاء التشغيل إلى ما يصل 0.2 مرة على أنظمة أندرويد، وتمديد مهلة تخزين الرسائل حتى شهر واحد، وبعد انقضاء هذه المهلة يتم إزالة الرسائل تلقائيا، وتحسينات في وظائف الرسم في الصور وكاميرا جديدة بداخل التطبيق.