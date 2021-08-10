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أطلق صندوق التنمية الثقافية المرحلة الرابعة من مبادرة صنايعية مصر، حيث يتم تلقي طلبات المشاركة في الدفعة الثالثة من المبادرة «والتي أطلقتها وزيرة الثقافة اوائل يوليو 2019 بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

و المبادرة ينفذها قطاع الصندوق لإعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها وصون الهوية المصرية كمحور هام من محاور التنمية المستدامة .

وكان الصندوق قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من المبادرة خلال الفترة من 10 يوليو إلى 15 أغسطس، من سن 18 إلى 45 عاما، للتدريب على إحدى حرف المبادرة: الخزف، الخيامية، أشغال نحاس (النقش والأركيت)، الحلي، التطعيم بالصدف وقشرة الخشب بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط. يتم التقديم من خلال ملىء الإستمارة الخاصة بالمبادرة من خلال موقع صندوق التنمية الثقافية أوتقديمها باليد بمقر مركز الحرف بالفسطاط «1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص، وسيتم إجراء مقابلات شخصية لإختيار من تنطبق عليه الشروط، من خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين . الجدير بالذكر أن التدريب يتم لمدة عام من خلال نخبة متخصصة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة بالإضافة إلى الحرفيين ذوى الكفاءة العالية العاملين بمقر المركز، حيث شاركت أعمال المتدربين ضمن المرحلة الأولى لأول دفعة من المبادرة بمعرضين: (تراثنا 2020 – ديارنا 2021) والتى أقامتهما وزارة التجارة والصناعة . وتعد مبادرة «صنايعية مصر» إحياءاً لثروة تذخر بها البلاد من التراث اللامادي في مجالات الحرف اليدوية المختلفة، وتوجهاً جديداً لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين دخل الفرد ورفع الدخل القومى وخلق أسواق جديدة جاذبة للسياحة.

المصرى اليوم