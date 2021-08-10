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مطالبة برلمانية بعقد اجتماع نصف سنوي لمتابعة ملف الزيادة السكانية

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مطالبة برلمانية بعقد اجتماع نصف سنوي لمتابعة ملف الزيادة السكانية مطالبة برلمانية بعقد اجتماع نصف سنوي لمتابعة ملف الزيادة السكانية

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طالبت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، عقد لقاءات دورية بين الوزارات المعنية للحديث حول ما تم من إنجازات في ملف الزيادة السكانية، مؤكدة أن ملف الزيادة السكانية ليس قاصرا على وزارة بعينها أو مؤسسة أو هيئة، كما يعد المواطن حلقة أساسية في هذه القضية.

وأشارت رشاد، إلى أن الزيادة السكانية تنعكس على المواطن قبل المجتمع، حيث تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومى، وتقلل أيضا من نصيب الفرد من المشروعات القومية التي تتم على الأرض، فعلى الرغم من كم المشروعات القومية التي تتم خلال السنوات السبعة الأخيرة إلا أن الزيادة السكانية تلتهم كافة الجهود والإنجازات مما يتطلب متابعة للخطة التي وضعتها للوقوف على ما تم تنفيذه أو ما يحول دون المضي قدما في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تضافر كافة الجهود، وعقد لقاءات دورية بين وزارات الصحة، التضامن، التعليم، التعليم العالى، الشباب، الأوقاف، وممثلين من باقى الوزارات للوقوف على ما تم تنفيذه والإنجازات التي تمت في هذا الصدد، على أن يكون هذا الاجتماع بشكل دورى نصف سنوي على الأقصى، مؤكدة أن الزيادة السكانية تمثل أمن قومي ويجب وضع حلول لها.

المصرى اليوم

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