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نائبة: صرف التعويض المادي لأسر الشهداء يعكس النظرة الحكيمة للقيادة السياسية

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نائبة: صرف التعويض المادي لأسر الشهداء يعكس النظرة الحكيمة للقيادة السياسية نائبة: صرف التعويض المادي لأسر الشهداء يعكس النظرة الحكيمة للقيادة السياسية

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قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف التعويض المادي المستحق للمستفيدين من أعمال الصندوق وفقاً لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك على دفعة واحدة خلال شهر سبتمبر 2021، دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالدور والتضحيات التي قدمها الشهداء أبطال وبواسل قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية والذين لم يترددوا لحظة واحدة في تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مراعاة الرئيس السيسي أسر وأهالي الشهداء الجيش والشرطة الدائم يعكس نظرة القيادة السياسية الحكيمة للشهداء بحسبانهم الفئة الأكثر مضاراً وعلى القمة من اهتمامات الدولة وشمول أسرهم بالرعاية، لافتة إلى أن صندوق تكريم الشهداء، يمثل جزءاً قليلاً مما قدمه الشهداء والتضحية بأرواحهم فيكون من قبيل أقل القليل لرد الجميل تخليداً لذكراهم وتذكيراً لأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن.

المصرى اليوم

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