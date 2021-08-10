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محافظ المنيا يطالب بحصر الأسماء القبيحة لقرى «حياة كريمة» لتغييرها

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محافظ المنيا يطالب بحصر الأسماء القبيحة لقرى «حياة كريمة» لتغييرها محافظ المنيا يطالب بحصر الأسماء القبيحة لقرى «حياة كريمة» لتغييرها

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طالب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الثلاثاء، رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية، داخل 9 مراكز بالمحافظة، بحصر الأسماء القبيحة لبعض القري، واقتراح أسماء جديدة لتغييرها لتتناسب مع التنمية، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وكلف «القاضي» رؤساء المراكز والوحدات المحلية، بالتنسيق مع أهالي القري، واقتراح الأسماء التي تتناسب معهم، لإصدار قرارًا بتغييرها.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تتضمن، تطوير خمس مراكز بالكامل بالمحافظة، بإجمالي ١٩٢ قرية، وما يقرب من ٨٠٨ تابع. مؤكدا تقديم الخدمات لكل قرية وتابع، ١٤ قطاع من المشروعات تشمل صرف صحي،مياه شرب،كهرباء وإنارة، مراكز شباب، وغيرها.

المصرى اليوم

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