«الفن أسلوب حياة».. مبادرة ثقافية في الأقصر

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس.

حيث قدم قصر ثقافة الأقصر ورشة فنون تشكيلية «طباعة الاستنسل» ضمن مبادرة «الفن أسلوب حياة» نفذتها منار السيد ونفيسة عبدالرحيم ونرمين سمير، كما عقد القصر محاضرة بعنوان «أزرع قيم تحصد مبادئ» تحدثت عزة القاضي عن زرع القيم في أخلاق أبناءنا، إلى جانب محاضرة بعنوان «التيبوغرافيا» حاضرها الدكتور أحمد جمال، بجانب عرض فني لفرقة الأقصر للآلات الشعبية، بينما أقام قصر ثقافة الطفل ورشة حكي عن «رأس السنة الهجرية» سردتها زينب أحمد، كما عقدت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان وقصيدة بعنوان «يمتاز»، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلى الثقافية محاضرة بعنوان «الفكر الثقافي وتنفيذه» تحدث عمرو عبدالصبور عن الدور الثقافي المصري في العالم، توعية السلع الثقافية، وعقد القصر محاضرة بعنوان «ذوي الاحتياجات الخاصة شركاء في الوطن» تحدث العادلي حسان ذوي الاحتياجات الخاصة لهم دور كبير في المجتمع، ومنهم عميد الأدب العربي «طه حسين».

أقامت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان «آداب عيادة المريض» تناول بدوي عبدالعظيم عن عيادة المريض حق من حقوق الإنسان على أخيه الإنسان، اختيار الوقت المناسب للزيارة، بجانب إستمرار كورسات أساسيات الكمبيوتر و«شرح برنامج Word» مع كريمة جمعه مدربة بنادي التكنولوجيا والمعلومات، كما قدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «مدرسة الواقعية- الجزء الأول» أوضح د. النوبي عبدالراضي أوضح أن المدرسة الواقعية على أنها إحدى المدارس الأدبية والمشاعر الأوروبية التي انتقلت إلى الأدب العربي، وأسباب نشأة الواقعية، فيما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان «القراءة حياه» تناول محمد على أهمية القراءة للشعوب والأمم، والشعوب التي لا تقرأ فهي أمية، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان «الكتاب والمكتبات وأهميتها» تحدث محمد إبراهيم عن أهمية الكتاب والمكتبات، وعلى الإنسان اقتناء كتب وعمل مكتبة، كما عقد نادي التكنولوجيا والمعلومات بقصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان «برنامج Windows 10» ألقاها علاء أحمد

وفي إطار اهتمام دور الثقافة بالمواهب وتنميتها قدم قصر ثقافة حسن فتحي موهبة في إلقاء الشعر مع الطفل الراوي محمود وقصيدة بعنوان «اسلمي يا مصر»، وأقيم بقصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر موسى عبدالدايم وقصيدة بعنوان «هاميس»، كما عقد بيت ثقافة الأقالته محاضرة بعنوان «رأس السنة الهجرية» ألقاها شعبان فارس، إلى جانب ورشة حكي عن شخصية العالم المصري «أحمد زويل» سردتها سلوى جودة.