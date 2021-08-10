بالدرجات وليس بالتقديرات.. التعليم تكشف حقيقة اعتماد نتيجة الثانوية العامة اليوم

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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، أنه لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله من اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة بأي حال من الأحوال.

وأضاف شوقي فى تصريحات له، الثلاثاء، أن نتيجة الثانوية العامة ستعلن بالدرجات وسيكون مجموع الطلاب من 410 ولن يتم إعلانها وفقا لكارت مؤشر الأداء أو التقديرات الملونة كما كان متبع في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي على مدار الأعوام السابقة.

وشدد شوقى على أن نتيجة الثانوية العامة ستعلن في الفترة من ١٥- ١٨ أغسطس وكل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد، وما نعلنه ننفذه حرفيًا ولا داعي للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر.

ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا للمرة الأولى في تاريخ الوزارة حيث يتم تصحيح أوراق البابل شيت إلكترونيًا عبر أجهزة الماسح الضوئى المتصل بأجهزة الحاسب الآلي، ويتم تجميع النتيجة ومراجعتها بدون تدخل عنصر بشري على الإطلاق.

وبخصوص الطلاب المتضررين، وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على تعديل بعض ضوابط الاطلاع على أوراق إجابة الطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة، حيث تقرر أن يتقدم الطالب بطلب التظلم للاطلاع على أوراق إجابته في موعد غايته 15 يومًا بدلا من 30 يومًا للدور الأول، و7 أيام بدلا من 15 يومًا للدور الثاني.

وتبدأ عملية تلقي التظلمات من الطلاب في اليوم التالي لإعلان النتيجة، مع سداد 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.