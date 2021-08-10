«الثقافة» تناقش الآثار السلبية للزيادة السكانية

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عقد قصر ثقافة منيا القمح محاضرة عن «أثر الزيادة السكانية على الإقتصاد المصري» ألقاها رضا أبوالغيط، تحدث فيها عن معني الزيادة السكانية موضحا أن كثير من الدول تعاني من تلك المشكلة، وتحدث عن الآثار السلبية لها على الإقتصاد وخاصة المصري من انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي وزيادة البطالة وانخفاض مستوي التعليم والرعاية الصحية، كما أوضح ما قامت به مصر من مبادرات لتنظيم الأسرة، ونفذ بيت ثقافة أبوحماد ورشة فنية لنحت بوليستر مباشر على كاراكاز مع د. رينيه صبحي، ود. محمود السيد، أوضحوا فيها المكونات المستخدمة وكيفية التنفيذ عمليا مع المتدربين، كما عقد قصر ثقافة الزقازيق ورشة عمل شمعدان من خيوط المكرمية تنفيذ أحمد بكرى.

ضمن نشاط نوادي التكنولوجيا عقد قصر ثقافة ديرب نجم محاضرة بعنوان «فيروسات الحاسب الآلى وكيفية الوقاية منها» ألقتها هدى عبدالمعطي، أوضحت أن فيروسات الحاسب الآلى هي نوع من البرامج تهدف إلى تغيير خصائص ملفات النظام أو تدمير بعض الملفات من خلال أكواد صغيرة يتم وضعها في برامج على الأجهزة ويتم تشغيل الفيروس في كل مرة يتم فيها تشغيل تلك البرامج، ويتم إستخدام تلك البرامج بكثرة في أوقات الحروب، ثم أوضحت كيفية الوقاية من هذه البرامج وحماية الملفات عن طريق تجنب فتح أي رسائل تأتى من أشخاص مجهولين وعدم فتح روابط تأتى من مصادر مجهولة، والحرص على وجود نسخ إحتياطية للبرامج والملفات وتثبيت برامج خاصة بإكتشاف الفيروسات.

قدمت مكتبة ههيا ضمن عروض الأونلاين محاضرة بعنوان «التعامل مع المراهق واحتوائه» تناولت فيها د. مسار عاكف طرق التعامل مع المراهق وكيفية احتوائه واستيعاب متطلبات تلك المرحلة الحساسة.