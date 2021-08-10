«الأمن الاقتصادي» يكثف حملاته ويضبط 12675 قضية سرقة تيار كهربائي

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كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها ضبط 2765 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، والتي تم ضبطها بمعرفة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

وضبط 12675 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، والتي تم ضبطها بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

وضبط 131 قضية في مجال (الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب) والتي تم ضبطها بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق، عن ضبط 1302 قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).