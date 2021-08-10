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بعد أعوام المطالبة.. شاهد بدء سفلتة مخططات ولي العهد والمنح بمكة

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عقد أشغال وقعته "الأمانة" مؤخراً مع شركة مختصة بقيمة 100 مليون

بعد أعوام المطالبة.. شاهد بدء سفلتة مخططات ولي العهد والمنح بمكة

شرعت أمانة العاصمة المقدسة بشكل فعلي؛ في تنفيذ أعمال السفلتة وإيصال الخدمات لمخططات ولي العهد ومخططات المنح بمكة المكرمة، حيث باشرت آليات ومعدات الأمانة تنفيذ أعمال السفلتة في حي الفلق الجديد - مخطط رقم 2 - وجارٍ العمل في المخططات الأخرى ضمن خطة تنفيذ المشروع.

جاء ذلك بعد أن وقعت الأمانة أخيراً عقد أشغال عامة لمخططات ولي العهد ومخططات المنح، وذلك مع إحدى الشركات المتخصصة بالعاصمة المقدسة (مرحلة أولى وثانية) بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 100 مليون ريال، وذلك مقابل تنفيذ سفلتة مخططات المنح للمناطق المستوية، وفقًا للشروط والمواصفات لتوفير خدمات بلدية مطورة ومبتكرة وعالية المستوى، والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعوق إيصال الخدمات.

بعد أعوام المطالبة.. شاهد بدء سفلتة مخططات ولي العهد والمنح بمكة

بعد أعوام المطالبة.. شاهد بدء سفلتة مخططات ولي العهد والمنح بمكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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