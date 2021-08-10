أخبار عاجلة

حالة الطقس اليوم وغدًا.. درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا خلال هذه المدة -
تنسيق الجامعات 2021-2022.. تعرف على برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان -
«تموين الإسكندرية» تكشف حقيقة تعديل سيستم صرف الخبز -
اختطاف طائرة أوكرانية تجلي مواطنين من أفغانستان -
«لقيامه بإيحاءات مخلة بالآداب».. كشف ملابسات مشاجرة سيدات مع شاب داخل المترو -
الأهلي يستهل مشواره في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بمواجهة سوكوتو النيجريي -
فرق الناشئين بالأهلي لكرة الماء تخوض 3 تجارب ودية أمام سموحة -
حذارِ من عملك المكتبي.. الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية -
تدشين عيادة جديدة للعلاج الطبيعي بمركز صحي الجوهرة بالطائف -
شاهد "الهايبرلوب" في فيديو جديد.. "قد يدخل الخدمة في 2027" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جامعة حائل محصّنة".. رسالة تلقاها الطلاب ودعوة للقاح بلا موعد

Print
"جامعة حائل محصّنة".. رسالة تلقاها الطلاب ودعوة للقاح بلا موعد "جامعة حائل محصّنة".. رسالة تلقاها الطلاب ودعوة للقاح بلا موعد
فيما خصّصت مساراً لمنسوبي التعليم شريطة الحجز من "صحتي" أو "توكلنا"

حقّقت جامعة حائل شعارها "جامعة حائل محصّنة" بعد اشتراطها لدخول مقارها، الحصول على لقاح واحد على الأقل اعتباراً من 01 أغسطس 2021؛ 22 ذي الحجة 1442هـ.

وأتاحت الجامعة لجميع منسوبيها أخذ اللقاح في العيادات الجامعية دون موعد من الساعة 9 صباحاً حتى 3 مساءً من الأحد ‏إلى الخميس.

وأكّدت في رسالة نصية تلقاها طلابها، أنه يشترط لاستئناف الدراسة ودخول مقار الجامعة الحصول على الجرعتين من لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي في 21 المحرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021م.

وأشار وكيل الجامعة سعود النايف، في حديث سابق، إلى أن نسبة المحصنين من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وصلت إلى 85%.

يُشار إلى أن الجامعة نجحت في توعية منسوبيها بأهمية التحصين لزيادة نسبة التحصين ضد الفيروس منذ بداية التعليمات الصحية بأهمية أخذ الجرعة الأولى.

وكانت قد أسهمت الجامعة مبكراً في تسهيل أخذ اللقاح لمنسوبيها كافة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفين وعائلاتهم -ويشمل ذلك الأبناء والوالدين والزوج والزوجة- ما أسهم أيضاً في التخفيف عن مراكز اللقاح بالمنطقة، وأتاحت أخيراً المركز لجميع المواطنين والمقيمين.

وخصّصت الجامعة مساراً خاصاً لمنسوبي التعليم العام ‏والطلاب والطالبات من الفئة العمرية ١٢ - ١٨ عاماً، لأخذ اللقاح ضد ‏ "كوفيد-19" في عياداتها، وذلك من مبدأ التعاون المشترك بين الجامعة ‏وإدارة التعليم بمنطقة حائل، شريطة الحجز من خلال ‏تطبيق "صحتي" أو "توكلنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قائمة بالخطوات لحماية الأشخاص من متحور "دلتا" لفيروس كورونا خلال فصل الخريف

قائمة بالخطوات لحماية الأشخاص من متحور "دلتا" لفيروس كورونا خلال فصل الخريف

الصحة: خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

البيت الأبيض: التقرير حول نشأة فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا غدا

البيت الأبيض: التقرير حول نشأة فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا غدا

الأردن يسجل 15 وفاة و976 إصابة بفيروس كورونا

الأردن يسجل 15 وفاة و976 إصابة بفيروس كورونا