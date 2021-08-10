سرقوه ورمو جثته من العربية ..إعترافات المتهمين بقتل شاب بالمقطم

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نجحت قوات أمن القاهرة فى القاء القبض على 4 خارجين عن القانون ب ،بعد قيامهم بسرقة شاب وقتله بالمقطم والقاء جثته من الميكروباص أثناء سيرهم بمنطقة نائية .

أدلى الجناة باعترافات تفصيلية حول الواقعة مؤكدين انهم استقلوا ميكروباص وبصحبتهم القتيل يدعى "ايهاب م "36 سنة ،قامون بتهديده بالاسلحة البيضاء وسرقته .

اضاف المتهمون فى التحقيقات ان الضحية قاومهم فقاموا بقتله واخذ جميع متعلقاته والقاء جثته اثناء سيرهم بالميكروباص من أعلى هضبة المقطم وامرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت عندما عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثّة ملقاة أعلى هضبة المقطم، وتبين من التحريات ان الجثة لسائق يدعي ايهاب م، 36 سنه، وانه استقل سيارة ميكروباص لزيارته أحد الأصدقاء بمنطقة المقطم فقام مستقلو الميكروباص وعددهم 4 متهمين بسرقته بالإكراه وأخذ جميع متعلقاته الشخصية والقائه من السيارة وهي مسرعة .