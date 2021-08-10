محافظ المنوفية: تنفيذ 74 مشروعًا وتوفير 101 فرصة عمل ضمن «مشروعك» خلال شهر يوليو

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قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» ساهم خلال شهر يوليو الماضي في تنفيذ 74 مشروعًا بتمويل ما يزيد عن 13 مليون و855 ألف جنيه، وتوفير 101 فرصة عمل بنطاق المحافظة، موجهًا بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القرى وتقديم كل التسهيلات والدعم اللازم، وذلك للاستفادة من مزايا البرنامج وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة للحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية برنامج «مشروعك» والتي تنفذها وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك الوطنية في خلق فرص عمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن برنامج «مشروعك» عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جهود الدولة نحو الإتجاه إلى الإنتاج تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

من جانبها، أوضحت مدير برنامج «مشروعك» بالديوان العام، أن البرنامج يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من آفاق العمل المتاح للشباب، مشيرة إلى قيام البرنامج بتقديم دراسات جدوى دقيقة وآليات جاذبة للشباب في جميع المشروعات، فضلا عن توفير تدريب فني وإداري لهم وذلك لضمان الاستفادة من البرنامج وفتح مجالات عمل جديدة لخدمة المجتمع ومحاربة البطالة، مؤكدة على المتابعة المستمرة والمرور الميدانى على المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الإستفادة من المشروع.